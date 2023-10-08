NBA／主戰中鋒左腳踝骨挫傷 騎士可能變陣一大四小

騎士官方宣佈，主力中鋒艾倫（Jarrett Allen）因為在最近一次訓練時不慎受傷，經過核磁共振檢查後確認為左腳踝骨挫傷，預計將會缺席一段時間。

根據媒體跟進報導指出，艾倫預計要在兩星期之後重新接受檢查，球隊也會在適當時候即時更新他的最新狀態。這也意味著艾倫將會缺席整個季前熱身賽。不過外媒也透露，艾倫的傷勢不會導致他缺席太多例行賽比賽。

主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）在接受採訪時表示：「目前仍計畫會打大號陣容，但可能也會視情況做出不同安排。像是以莫布里（Evan Mobley）為中心的一大四小陣容。」

艾倫上季出賽68場，平均可以得到14.3分、9.8籃板、1.2阻攻。

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