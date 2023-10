NBA／盛讚保羅偉大傳球手 柯爾：他終於和我們站同一邊了

勇士今年季前賽首戰就對到上季季後賽對手湖人,同時也是保羅(Chris Paul)加盟後的首次亮相,勇士在兩名小將庫明加(Jonathan Kuminga)和穆迪(Moses Moody)合拿39分優勢下,以125比108擊退沒有詹姆斯(LeBron James)坐鎮的紫金大軍。

保羅此役上場13分鐘得到6分5助攻4籃板,充分展現他的組織傳導能力,與柯瑞(Stephen Curry)之間產生良好化學效應,柯瑞命中2記三分球,貢獻8分3抄截,湯普森(Klay Thompson)也進帳10分4籃板。

First in-game Chris Paul to Steph Curry connection. Paul calls him over for a quick pick and pop 3. pic.twitter.com/Du18xWTrpQ