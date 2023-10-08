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NBA／盛讚保羅偉大傳球手 柯爾：他終於和我們站同一邊了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅()和柯瑞的後場組合正式連線。 法國新聞社
保羅()和柯瑞的後場組合正式連線。 法國新聞社

勇士今年季前賽首戰就對到上季季後賽對手湖人，同時也是保羅（Chris Paul）加盟後的首次亮相，勇士在兩名小將庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）合拿39分優勢下，以125比108擊退沒有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的紫金大軍。

保羅此役上場13分鐘得到6分5助攻4籃板，充分展現他的組織傳導能力，與柯瑞（Stephen Curry）之間產生良好化學效應，柯瑞命中2記三分球，貢獻8分3抄截，湯普森（Klay Thompson）也進帳10分4籃板。

「保羅真的太棒了，」主帥柯爾（Steve Kerr）賽後讚道，「他讓比賽變得更加輕鬆，他是一名偉大的傳球高手；現在他終於跟我們站在同一邊了，這真的很有趣。」

柯爾還特別稱讚了庫明加和首輪新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的表現。庫明加飆進24分8籃板4助攻，穆迪15分，波傑姆斯基上場時間全隊最多，或得11分6籃板4助攻。「庫明加展現進攻端的成熟度，期盼他在新賽季大爆發；波傑姆斯基在比賽閱讀方面做得很好。」柯爾說。

首次登場就幫助勇士取勝，打出流暢攻勢，保羅表示：「一開始就聽到勇士球迷為我歡呼的聲音，這感覺很棒。」

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