NBA／拜託不要交易我！赫洛新賽季目標當熱火「非賣品」

熱火「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）應該是這個夏天隊上心情最複雜的球員，休賽季數度被捲入交易風聲的他最終仍披著熱火球衣迎來開季，談到對新賽季的期許，赫洛不諱言想成為球隊的「非賣品」。

赫洛生涯前三個賽季主要從替補出發，2021-2022賽季他以場均20.7分、5籃板、4助攻摘下年度第六人獎項，也與熱火達成4年1.3億美元的續約，上個賽季出賽67場則全為先發。

在這個赫洛夏天不斷與明星控衛里拉德（Damian Lillard）的名字連繫在一起，被外界視為熱火爭奪里拉德最主要的籌碼，最後里拉德則被交易到了公鹿，對於差點被交易，赫洛在媒體日除了信心喊話準備好面對強隊，也表示要展現出自己的價值給「不想要他」的球隊。

此外，赫洛近期在受訪時，提到自己當初在里拉德的交易案中從未喊過「賣我」，因為球隊一再跟他告知交易不會發生，「老實說，我今年目標讓自己的名字列入球隊非賣品當中，在賽季結束後，球隊不會想要交易我，這就是我的目標。」

根據ESPN報導，熱火最初為了里拉德曾報價赫洛加上兩個首輪籤給拓荒者，但這筆交易從未進入認真的談判，拓荒者開出的價碼為熱火必須送出巴特勒（Jimmy Butler）或阿德巴約（Bam Adebayo）其中一人。

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