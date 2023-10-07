NBA／太陽三巨頭背負奪冠期望 杜蘭特：失敗了會被罵翻

鳳凰城太陽今年休賽季組成了杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）的三巨頭搭檔，瞬間成為熱門奪冠球隊，不過杜蘭特也坦言，如果他們沒能完成奪冠目標，肯定會被狂噴。

「我理解這是人們對於我們的期望值，以及對於我們球隊整體天賦的看法，但我不是這樣看的。我認為我們應該贏下每一場比賽，總冠軍永遠都是我們的目標。」

杜蘭特說：「但最重要的是我們團隊的發展和能夠多快去磨合在一起。顯然，如果我們不能奪冠，我們就會被罵翻，對我們每個球員來說，我們只期待做得更好，將自己的工作做到最好。」

面對外界認為太陽後場缺少可靠的控衛，杜蘭特則認為自己不會擔心這一點。「我認為現在的籃球已經沒有某個純粹位置這類概念，很多球員都可以勝任好幾個位置。就像布克，他整個職業生涯都可以持球，我和比爾也有同樣的能力，所以無需特別去擔心這種事情。」

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