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NBA／法國奧運終極三塔夢破滅 戈貝爾：美國隊禁區需要安比德

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德(左)可能會在奧運賽場與戈貝爾交手。 美聯社
安比德(左)可能會在奧運賽場與戈貝爾交手。 美聯社

費城當家中鋒安比德（Joel Embiid）承諾要代表美國隊出征巴黎奧運，這讓美國隊有望籌組華麗陣容，同時法國籃協夢想的「終極三塔陣」也隨之破滅。

原先法國構想能夠招募到擁有三國國籍的安比德，和戈貝爾（Rudy Gobert）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成三巨塔，全力衝擊男籃隊史第一面奧運金牌。

雖然無緣延攬安比德，但灰狼中鋒戈貝爾得知安比德的決定之後，直言非常替他感到開心，也認為美國禁區實力將大幅升級。

「我為他感到高興，我想我們會在巴黎見到他。只要他跟著自己的內心走，做他自己喜歡做的事情，這才是最重要的。我認為他是美國隊所需要的球員，他們需要一個有統治力的大個子，所以明年他們肯定會有一個很好的陣容。」戈貝爾說。

在法國籃協招募安比德的過程中，曾引發一些現役或退役球員的不滿，像是帕克（Tony Parker）就曾直言，「所謂國家隊就是應該由全本土的球員來組成，這是很多球員的夢想，找歸化球員對他們並不公平。何況我們陣中已經有戈貝爾了。」其他像佛尼爾（Evan Fournier）和貝頓（Nicolas Batum）也都持相同觀點。

還沒決定加入就已經引發如此反彈聲浪，也難怪許多球迷或媒體認為安比德不選擇法國隊而是要投入美國隊麾下也就合情合理。

對於安比德要為美國隊出戰，貝頓表示不會驚訝他的選擇。「我非常高興並祝賀他加入了美國隊，他做出了對他自己最好的決定。要是我我也會這樣選擇。」

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