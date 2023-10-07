聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／新賽季打4號？戴維斯：不用擋拆100次感覺太棒了
生涯一直都傾向於打4號位的戴維斯（Anthony Davis），過去兩個賽季為因應聯盟一大四小的潮流，進而改打中鋒5號位。不過本季隨著海斯（Jaxson Hayes）和伍德（Christian Wood）的加盟，戴維斯有可能重返4號位也成了外界關心的話題。
對此，戴維斯語帶玄機地表示：「打4號位，還是5號位？誰知道呢？我還在搞清楚這個問題。但無論如何，我都是一個打籃球的大個子。」
在湖人的內部對抗賽中，戴維斯是以4號位登場。「我和助理教練聊到以前在鵜鶘打4號的感覺，當年我身邊有卡森斯（DeMarcus Cousins）和藍道（Julius Randle）。」
戴維斯說，「今天我也打了4號位，然後身邊有海斯或伍德，這感覺很棒。每場比賽不用去擋拆100次的感覺太棒了。」
對於戴維斯要打一個位置，總教練漢姆（Darvin Ham）倒是沒那麼糾結，他認為以戴維斯的條件和天賦，擺在哪邊都可以解決所有問題。
「我認為戴維斯就是一名非常優秀的球員，就像我當初在密爾瓦基看到的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一樣，他就是這麼優秀！只要你把他放在場上，他就能解決問題。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 被名嘴說是體弱多病 中華棒球隊古林睿煬笑了
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 輕艇、橋牌再進帳金牌追平上屆！17金16銀25銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 金牌戰台、韓將再決生死 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言