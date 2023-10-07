NBA／就問怎麼防？里拉德：不讓字母哥轟炸籃框就等著被我射爆

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）拋出「賣我」宣言之後最終如願被交易，加入了奪冠熱門勁旅公鹿，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成強而有力的內外搭檔。

一個是體能天賦勁爆的禁區猛獸，一個是外線火力無堅不摧的超級射手，安戴托昆波和里拉德的組合也賦予外界無限想像。

談到彼此的合作，里拉德霸氣表示：「無論是誰在持球，我們都能相互執行擋拆。對方不會每次都容許安戴托昆波順勢下切突破禁區直接暴扣，那麼你打算怎麼做？你是要在內線協防，還是讓我在外線轟進9顆三分球？」

里拉德亦透露他和安戴托昆波有做一些溝通。「我對他說，我希望他繼續做他自己，不要擔心因為我的到來而需要改變什麼；他也跟我說類似的話，『不要擔心我，做你該做的就行了。』」

後場幫手從哈勒戴（Jrue Holiday）換成里拉德，安戴托昆波固然有些不捨，但他也對兩人的合作充滿期待。他表示，「能夠和里拉德這樣的球員合作是一種恩惠，他跟我是同一類型的人，他是個殺手，充滿著渴望。當你和這樣的偉大球星共處時，你不能鬆懈偷懶。我對未來充滿期待，但眼前我們還是要一步一步來，我們有機會做到一些很棒的事情，這讓我感到興奮。」

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