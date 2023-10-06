NBA／安比德表態加入美國隊 詹姆斯：期待明年奧運陣容

擁有3國國籍的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），宣佈將會代表美國隊出征奧運。這對禁區高度和防守強度飽受質疑的美國隊陣容來說，可謂一劑強心針，也更增添奧運金牌5連霸的本錢。

得知此消息的美國男籃主帥柯爾（Steve Kerr）難掩開心之情，他表示：「我真的是太興奮了。上個賽季在和76人交手之前，我都會跟安比德針對這事情交流，並且招募他，希望他能決定為我們效力。聽到這消息真的太棒了，我非常高興Joel能夠加入。」

安比德透露，自己要在美國、法國、喀麥隆之間做出選擇是非常艱難的決定。他在聲明中提到，「最重要的是，我想紀念我在美國出生的兒子。我想讓我的孩子知道我為他參加了我的第一屆奧運。」

另一方面，對於安比德承諾要為美國隊出戰，先前表態願意共襄盛舉的詹姆斯（LeBron James），也是感到非常高興。

「這對我們來說真是太棒了！實在太棒了！我一直在關注著，這是最重要的事。但現在我的重點在湖人。我很期待看到明年夏天奧運的美國隊陣容。」詹姆斯說。

當被問到是否有打電話過去，詹姆斯馬上笑著說：「我不知道。」

商品推薦