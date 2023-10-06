NBA／愛德華腳踝翻船無礙 灰狼主帥：傷勢情況不嚴重
NBA季前賽今日登場，灰狼和獨行俠在阿布達比攜手共演。儘管愛德華（Anthony Edwards）因腳踝扭傷並未上場，但灰狼仍在唐斯（Karl-Anthony Towns）出賽17分鐘獨拿20分的帶領下，以111比99擊退獨行俠。
賽後，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）談到了愛德華的傷勢情況。「愛德華在星期三的訓練中不慎扭傷腳踝，不過他的傷勢並不嚴重。預計他可以在下一場面對獨行俠的比賽中回歸。」
獨行俠陣中以唐西奇（Luka Doncic）的25分表現最佳，厄文（Kyrie Irving）上場14分鐘，僅獲得2分2助攻。雙方將會在8日凌晨0點再次交手。
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