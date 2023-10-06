NBA／傳76人改變報價需求 快艇仍全力促成哈登交易
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，有消息人士透露，76人近日改變了對於哈登（James Harden）交易的報價。
原先他們是希望透過交易哈登可以換回即戰力球員，或是說可以幫助他們拿到即戰力的有用籌碼；但如今，76人是想要收回部分當初得到哈登所付出的資產，而非即戰力。另一方案則是，費城希望可以拿到一個首輪籤外加一個能換到首輪籤的球員，但這樣的條件看起來是很難如願。
當初從籃網換來哈登時，76送出了西蒙斯（Ben Simmons）、小柯瑞（Seth Curry）、佐蒙德（Andre Drummond）和兩個首輪選秀權。
哈登在今天出乎意料地參加了76人在科羅拉多大學的內部訓練營，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）跟進報導指出，哈登之所以會出席訓練營，主要兩大原因，一是避免跟當年西蒙斯一樣，遭到2000萬美元的罰款。
其次則是哈登仍對被交易到快艇保存一絲希望。因為有媒體透露，快艇仍在盡力去促成交易，透過爭取更多選秀資本去滿足對於哈登的報價。
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