NBA／湖人新陣兵強馬壯 主帥：詹皇無需太早化身超級英雄
湖人本季季前賽將會出賽6場，首戰將於10月8日面對勇士。不過當家球星詹姆斯（LeBron James）已經確認，不會出戰這場比賽。
談到自己的季前賽出賽規劃，詹姆斯表示：「我們一共有6場季前賽，我希望至少能打一半，但目前還沒有確定。我的想法是，我會在每場比賽前做出決定。」
主帥漢姆（Darvin Ham）則透露，詹姆斯的健康狀態良好，只是他們會和訓練師保持溝通，確保能夠以一個最完善的計劃來協助詹姆斯邁向生涯第21個賽季。
對於詹姆斯不急於出戰季前賽，漢姆也十分認同。「我們現在的陣容很棒，他沒必要一開始就化身超級英雄。可以這麼說，我們其他球員足以讓他不用在每一次訓練或熱身賽中全力以赴。」
湖人新賽季主力先發已經確定詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）這4人，第5個人選會是誰外界也都在揣測。
對此，漢姆透露：「我會根據對手的不同，對先發和輪替陣容做出安排。」
一般預料，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、八村壘（Rui Hachimura）、普林斯（Taurean Prince）將會爭取這一個先發名額。
🤯 LeBron’s reaction! 💥 pic.twitter.com/SVMEK1Miyt— NBA (@NBA) October 5, 2023
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