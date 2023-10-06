NBA／克拉克森祝賀菲律賓男籃逆轉中國 T-Mac質疑防守策略
繼男籃世界盃痛宰中國之後，亞運派出二軍的菲律賓，儘管只有12天集訓時間，卻是在四強賽一度落後20分的巨大劣勢下，硬是上演瘋狂逆轉秀，打得地主球隊無地自容，驕傲地闖進金牌戰。這也是菲律賓男籃自1990年以來首度重返亞運金牌戰，全力爭取隊史第5座亞運冠軍。
賽後，先前歸化出賽的爵士砍將克拉克森（Jordan Clarkson）還在社群上發了「puso愛心」為這群力戰不怠的球員慶祝，文字後面更附上菲律賓國旗。
puso! 🇵🇭— Jordan Clarkson (@JordanClarksons) October 4, 2023
在先前世界盃狂勝中國的比賽中，克拉克森可說是「籃球之神」上身，全場狂飆34分，包括第三節一人獨拿24分，直接把對手打入地獄深淵，21分差創下中國隊史面對菲律賓的最慘敗仗。
除了克拉克森發文外，多次造訪中國也曾在CBA效力的前NBA名將「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）也看了這場亞運中國與菲律賓的交手，他表示：「我看完了整場比賽，中國隊確實不該輸掉。特別是他們一度還大幅領先對手。菲律賓沒什麼機會可以反超，中國應該可以拿下勝利。」
第四節之初仍領先菲律賓12分的中國隊，第四節完全擋不住菲律賓歸化球員布朗利（Justin Brownlee）的大爆發，讓他單節三分球5中5，狂飆17分，宛如克拉克森的翻版。
麥格瑞迪提到：「布朗利確實投一些高難度的進球。他是菲律賓陣中唯一一個能自主創造機會命中關鍵球的球員，中國隊為何不去包夾他？迫使他把球交出去，反而讓他予取予求。菲律賓這批陣容沒有中國強，他們不該輸球的。」
▪ 棒球鄭浩均狀況好 澄清與啦啦隊合照只是單純路過
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 滑輪溜冰大金庫！15金15銀23銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華與地主中國爭銅 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華隊力克中國 挺進金牌戰 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言