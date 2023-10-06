快訊

嗨玩環球影城！ 雞排妹砸「8萬VIP」套票 開箱超狂3服務：體驗資本主義

華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4,930元起

毆打高嘉瑜…林秉樞今天報到發監 檢方一動作「將不只關17天」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／克拉克森祝賀菲律賓男籃逆轉中國 T-Mac質疑防守策略

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
克拉克森在今年男籃世界盃隻手摧毀中國。 法國新聞社
克拉克森在今年男籃世界盃隻手摧毀中國。 法國新聞社

繼男籃世界盃痛宰中國之後，亞運派出二軍的菲律賓，儘管只有12天集訓時間，卻是在四強賽一度落後20分的巨大劣勢下，硬是上演瘋狂逆轉秀，打得地主球隊無地自容，驕傲地闖進金牌戰。這也是菲律賓男籃自1990年以來首度重返亞運金牌戰，全力爭取隊史第5座亞運冠軍。

賽後，先前歸化出賽的爵士砍將克拉克森（Jordan Clarkson）還在社群上發了「puso愛心」為這群力戰不怠的球員慶祝，文字後面更附上菲律賓國旗。

在先前世界盃狂勝中國的比賽中，克拉克森可說是「籃球之神」上身，全場狂飆34分，包括第三節一人獨拿24分，直接把對手打入地獄深淵，21分差創下中國隊史面對菲律賓的最慘敗仗。

除了克拉克森發文外，多次造訪中國也曾在CBA效力的前NBA名將「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）也看了這場亞運中國與菲律賓的交手，他表示：「我看完了整場比賽，中國隊確實不該輸掉。特別是他們一度還大幅領先對手。菲律賓沒什麼機會可以反超，中國應該可以拿下勝利。」

麥格瑞迪現身亞運籃球賽場。 新華通訊社
麥格瑞迪現身亞運籃球賽場。 新華通訊社

第四節之初仍領先菲律賓12分的中國隊，第四節完全擋不住菲律賓歸化球員布朗利（Justin Brownlee）的大爆發，讓他單節三分球5中5，狂飆17分，宛如克拉克森的翻版。

麥格瑞迪提到：「布朗利確實投一些高難度的進球。他是菲律賓陣中唯一一個能自主創造機會命中關鍵球的球員，中國隊為何不去包夾他？迫使他把球交出去，反而讓他予取予求。菲律賓這批陣容沒有中國強，他們不該輸球的。」

2022杭州亞運 杭州亞運熱點 杭州亞運籃球

相關新聞

NBA／安比德承諾代表美國隊出征奧運 奪金夢幻陣容有望成形

先前還在考慮要以那一國公民身份出征巴黎奧運的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），今日給出了答案。根據《ESPN》的報導，有消息人士透露，安比德承諾將會加入美國隊陣營。 現年28歲的安比

NBA／哈勒戴加入練球 塞爾蒂克興奮

明星後衛哈勒戴因為里拉德交易案輾轉從公鹿隊到拓荒者隊，最終又被交易到塞爾蒂克隊，昨首度參與練球，讓「綠衫軍」籃球事務總裁...

NBA／克拉克森祝賀菲律賓男籃逆轉中國 麥格瑞迪質疑防守策略

繼男籃世界盃痛宰中國之後，亞運派出二軍的菲律賓，儘管只有12天集訓時間，卻是在四強賽一度落後20分的巨大劣勢下，硬是上演瘋狂逆轉秀，打得地主球隊無地自容，驕傲地闖進金牌戰。這也是菲律賓男籃自1990年

NBA／勇士上季缺乏團結誰造成？維金斯：不是波爾的錯

勇士去年10月爆發格林（Draymond Green）毆打波爾（Jordan Poole）風波，格林事後坦言兩人關係回不到過去，勇士最終在季後賽第二輪止步，波爾季後也被交易到巫師。勇士前鋒維金斯（An

NBA／太陽新賽季沒控衛怎麼辦？杜蘭特：輪流控球

太陽隊休賽季把控衛保羅（Chris Paul）當作交易籌碼，得到明星後衛比爾（Bradley Beal），與布克（Devin Booker）及杜蘭特（Kevin Durant）組成新三巨頭。不過許多媒

NBA／溫班亞瑪自信能勝任所有角色 很開心被波波維奇罵

馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，同時具備靈活性，新賽季主打哪個位置備受關注。馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）透露會視訓練營表現決定，溫班亞瑪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。