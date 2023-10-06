NBA／克拉克森祝賀菲律賓男籃逆轉中國 T-Mac質疑防守策略

繼男籃世界盃痛宰中國之後，亞運派出二軍的菲律賓，儘管只有12天集訓時間，卻是在四強賽一度落後20分的巨大劣勢下，硬是上演瘋狂逆轉秀，打得地主球隊無地自容，驕傲地闖進金牌戰。這也是菲律賓男籃自1990年以來首度重返亞運金牌戰，全力爭取隊史第5座亞運冠軍。

賽後，先前歸化出賽的爵士砍將克拉克森（Jordan Clarkson）還在社群上發了「puso愛心」為這群力戰不怠的球員慶祝，文字後面更附上菲律賓國旗。

puso! 🇵🇭 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) October 4, 2023

在先前世界盃狂勝中國的比賽中，克拉克森可說是「籃球之神」上身，全場狂飆34分，包括第三節一人獨拿24分，直接把對手打入地獄深淵，21分差創下中國隊史面對菲律賓的最慘敗仗。

除了克拉克森發文外，多次造訪中國也曾在CBA效力的前NBA名將「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）也看了這場亞運中國與菲律賓的交手，他表示：「我看完了整場比賽，中國隊確實不該輸掉。特別是他們一度還大幅領先對手。菲律賓沒什麼機會可以反超，中國應該可以拿下勝利。」

麥格瑞迪現身亞運籃球賽場。 新華通訊社

第四節之初仍領先菲律賓12分的中國隊，第四節完全擋不住菲律賓歸化球員布朗利（Justin Brownlee）的大爆發，讓他單節三分球5中5，狂飆17分，宛如克拉克森的翻版。

麥格瑞迪提到：「布朗利確實投一些高難度的進球。他是菲律賓陣中唯一一個能自主創造機會命中關鍵球的球員，中國隊為何不去包夾他？迫使他把球交出去，反而讓他予取予求。菲律賓這批陣容沒有中國強，他們不該輸球的。」

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