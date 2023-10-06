籃球／亞運金牌林信寬現身永慶盃 台師大學弟吃定心丸

第四屆WILL POWER永慶盃籃球錦標賽昨天在板橋體育館延續戰火，經過幾天的互探虛實，各校在今天的比數差距已逐漸縮小，對於每隊的實力有相當程度的了解，並且在賽後都會留在現場觀看其他球隊比賽內容並做好情蒐工作，對這賽事給予相當的肯定。

表現向來相當穩定的傳統勁旅台師大，在前一場以些微差距敗給國體後，總教練李秉鴻在單日第二場對決文化大學，最終以51 : 41拿下勝利。

李秉鴻表示，由於對手文化陣中擁有二名強力型外籍生，因此在賽前即擬定策略，不跟對方硬碰硬，只要讓對方在持球或上籃時上前壓迫導致對方受迫性出手，而這策略使文化共發生18次失誤，加上多次轉換快攻順利得分，一路領先對手。

雖然文化陣中擁有多名非裔外籍生，在攻防時讓師大吃盡苦頭，不過師大在二位長人曾信武及黃書恩多次在外圍放冷箭得手，尤其是曾信武投6中3的命中率加上8顆籃板球的貢獻下幫助球隊獲勝。

杭州亞運三對三籃球項目中為台灣籃球獲得史上首面金牌的師大校友林信寬，昨天也在比賽時來到球場為學弟加油鼓勵，讓學弟在緊張的拉鋸過程中吃下定心丸拿到勝利。

而落敗的文化大學總教練羅興樑在賽後表示，因為要備戰大專聯賽所以讓許多大一新生上場磨練吸取經驗，也不斷地演練多種組合，試圖從中找尋優缺點，目前也已發現許多新生的身心理素質不足部分，將在接下來的賽事及聯賽之前加強，一定會讓大家耳目一新。

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