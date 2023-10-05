NBA／太陽新賽季沒控衛怎麼辦？杜蘭特：輪流控球

太陽隊休賽季把控衛保羅（Chris Paul）當作交易籌碼，得到明星後衛比爾（Bradley Beal），與布克（Devin Booker）及杜蘭特（Kevin Durant）組成新三巨頭。不過許多媒體和球迷擔心太陽沒控衛進攻會不順，杜蘭特則強調這套陣容沒問題。

太陽隊上季由保羅和佩恩（Cameron Payne）分擔控球任務，但兩人休賽季都被太陽送走。補進的後衛古德溫（Jordan Goodwin）、葛登（Eric Gordon）及艾倫（Grayson Allen）過去都不是純控衛。對此杜蘭特表示，「比賽改變了，我不認為現在還有分球場位置，過去幾年人們一直在討論無位置籃球。」

「布克整個職業生涯都在運球過半場，比爾和我也做過同樣的事，我認為這件事（控球）會輪流來做」杜蘭特說。

事實上，布克生涯前期幾乎沒和合格先發控衛搭配過，期間經常客串控衛，直到魯比歐（Ricky Rubio）2019年加盟後才改變情況。對於新賽季將被賦予更多控球任務，布克說，「我只是上去打籃球，選擇最好的出手機會，我明白球隊有哪些攻擊點，他們會讓比賽變得更輕鬆。」

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