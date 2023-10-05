快訊

不斷更新／颱風假沒了！6縣市明正常上班課 6日停班停課一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／太陽新賽季沒控衛怎麼辦？杜蘭特：輪流控球

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽新三巨頭布克(左)、杜蘭特(中)、比爾(右)。 路透
太陽新三巨頭布克(左)、杜蘭特(中)、比爾(右)。 路透

太陽隊休賽季把控衛保羅（Chris Paul）當作交易籌碼，得到明星後衛比爾（Bradley Beal），與布克（Devin Booker）及杜蘭特（Kevin Durant）組成新三巨頭。不過許多媒體和球迷擔心太陽沒控衛進攻會不順，杜蘭特則強調這套陣容沒問題。

太陽隊上季由保羅和佩恩（Cameron Payne）分擔控球任務，但兩人休賽季都被太陽送走。補進的後衛古德溫（Jordan Goodwin）、葛登（Eric Gordon）及艾倫（Grayson Allen）過去都不是純控衛。對此杜蘭特表示，「比賽改變了，我不認為現在還有分球場位置，過去幾年人們一直在討論無位置籃球。」

「布克整個職業生涯都在運球過半場，比爾和我也做過同樣的事，我認為這件事（控球）會輪流來做」杜蘭特說。

事實上，布克生涯前期幾乎沒和合格先發控衛搭配過，期間經常客串控衛，直到魯比歐（Ricky Rubio）2019年加盟後才改變情況。對於新賽季將被賦予更多控球任務，布克說，「我只是上去打籃球，選擇最好的出手機會，我明白球隊有哪些攻擊點，他們會讓比賽變得更輕鬆。」

太陽 Devin Booker Kevin Durant Bradley Beal

相關新聞

NBA／太陽新賽季沒控衛怎麼辦？杜蘭特：輪流控球

太陽隊休賽季把控衛保羅（Chris Paul）當作交易籌碼，得到明星後衛比爾（Bradley Beal），與布克（Devin Booker）及杜蘭特（Kevin Durant）組成新三巨頭。不過許多媒

NBA／勇士上季缺乏團結誰造成？維金斯：不是波爾的錯

勇士去年10月爆發格林（Draymond Green）毆打波爾（Jordan Poole）風波，格林事後坦言兩人關係回不到過去，勇士最終在季後賽第二輪止步，波爾季後也被交易到巫師。勇士前鋒維金斯（An

NBA／溫班亞瑪自信能勝任所有角色 很開心被波波維奇罵

馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，同時具備靈活性，新賽季主打哪個位置備受關注。馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）透露會視訓練營表現決定，溫班亞瑪

NBA／湖人球員誓言復仇 金塊教頭馬龍：他們還在說我們？

金塊上季在西區冠軍賽橫掃湖人隊，最終擊敗熱火奪下總冠軍。冠軍遊行中，主持人稱呼金塊主帥馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，戴維斯（Anthony Davis）近日在媒體日坦言對此事仍

NBA／新賽季開幕戰交鋒…金塊掛冠軍旗 湖人揚言攪局

上賽季西區冠軍賽遭到金塊隊橫掃後，湖人隊與金塊間的「仇恨」似乎愈來愈深，兩隊更將在新賽季的開幕戰交鋒，屆時金塊將在主場領...

NBA／「我們都是猛烈的防守者」 格林稱保羅打球像混蛋

老牌明星控衛保羅（Chris Paul）休賽季透過交易加入勇士隊，雙方堪稱是「最熟悉的陌生人」，外界都很好奇，彼此搭配起來會呈現怎樣的比賽內容，格林（Draymond Green）近期在受訪時就比較和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。