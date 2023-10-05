NBA／勇士上季缺乏團結誰造成？維金斯：不是波爾的錯

勇士去年10月爆發格林（Draymond Green）毆打波爾（Jordan Poole）風波，格林事後坦言兩人關係回不到過去，勇士最終在季後賽第二輪止步，波爾季後也被交易到巫師。勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）今天對此事發表看法，直言勇士上季無法團結一心，與波爾無關。

勇士正在進行季前訓練營，結束後維金斯接受媒體訪問，他反駁波爾是勇士氣氛不佳的說法，他認為自己缺陣太久也有錯，「我不認為這是波爾的錯，我覺得球隊缺乏團結，是很多事情造成的，例如我缺陣很久，我是球隊攻守兩端的關鍵成員。希望新賽季大家都能保持健康。」

維金斯2021-22季後賽發揮出色，場均16.5分7.5籃板，在總決賽負責防守塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum），最終幫助勇士奪冠。維金斯季後以4年1.09億美元價碼續約，比波爾還便宜，許多球迷認為物超所值。

不過維金斯上賽季受傷勢和個人因素影響，例行賽只出賽37場，留下場均17.1分5籃板2.3次助攻數據，直到季後賽才回歸賽場。

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