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NBA／湖人球員誓言復仇 金塊教頭馬龍：他們還在說我們？

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯(左)仍對金塊休賽季的垃圾話耿耿於懷。 美聯社
戴維斯(左)仍對金塊休賽季的垃圾話耿耿於懷。 美聯社

金塊上季在西區冠軍賽橫掃湖人隊，最終擊敗熱火奪下總冠軍。冠軍遊行中，主持人稱呼金塊主帥馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，戴維斯（Anthony Davis）近日在媒體日坦言對此事仍耿耿於懷，新賽季要復仇，馬龍今天也發表回應。

開幕戰25日登場，湖人將作客金塊主場。戴維斯認為金塊休賽季的垃圾話，對他們相當勵志，「發生太多類似的事情了，我和詹姆斯（LeBron James）都迫不及待再與他們交手一次。」里夫斯也說，「這讓我們增添一些動力打好比賽，我很開心開幕戰就對上丹佛。」

針對湖人球員言論，馬龍表示，「他們還在談論我們？這是4個月前的事了，如果他們還在擔心我們，那就是他們的問題。」

馬龍強調自己很尊重湖人隊和總教練漢姆（Darvin Ham），他認為金塊和湖人根本不是世仇關係，「不能因為過去幾年2度在西區冠軍賽交手，就認為這是世仇對決。談到世仇時，我會想到塞爾蒂克和湖人，或是當年的尼克與熱火。」

湖人 金塊 Anthony Davis

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