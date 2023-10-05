快訊

95.2公尺／秒…17級破紀錄強風狂捲蘭嶼 台東人擔心玻璃吹破無法入睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／新賽季開幕戰交鋒…金塊掛冠軍旗 湖人揚言攪局

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
上賽季金塊（白色球衣）在西區冠軍賽擊敗湖人晉級總冠軍賽。（路透）
上賽季金塊（白色球衣）在西區冠軍賽擊敗湖人晉級總冠軍賽。（路透）

上賽季西區冠軍賽遭到金塊隊橫掃後，湖人隊與金塊間的「仇恨」似乎愈來愈深，兩隊更將在新賽季的開幕戰交鋒，屆時金塊將在主場領取冠軍戒指並掛上冠軍錦旗，湖人後衛里夫斯直言，在金塊的歷史之夜取勝將會是他們的一大動力。

NBA新賽季開幕戰25日登場，湖人作客金塊主場，在這個對戰組合揭曉後，外界關注雙方恩怨情仇，尤其金塊教頭馬龍在上季奪冠後諷詹姆斯的退休言論，讓他在社群隔空喊話。

湖人球星戴維斯說，金塊在休賽季期垃圾話對他們相當勵志，「發生太多類似的事情了，我和詹姆斯都迫不及待再與他們交手一次。」

後衛里夫斯也說，對於金塊的言論不滿，「這讓我們增添一些動力打好比賽，我很開心開幕戰就對上丹佛；這對金塊來說是重要夜晚，你必須向他們致敬，但如果可以在他們的戒指之夜取勝，對我們會是開啟賽季的好方法。」

湖人在今年休賽季共與5名球員完成續約，不僅延續上賽季核心陣容，還補進多名新血，總教練漢姆說：「這些球員歸隊對我們會有很大的幫助，他們能夠傳達我們在攻守兩端要做的事，這會加速團隊的進程。」

延伸閱讀

NBA／詹姆斯稱AD是「湖人隊看板」 名嘴史密斯唱反調

NBA／休賽季成為詹皇小兄弟 湖人盼八村壘全面起飛

DC英雄片大重啟 只有「他們3個」不會換角！

NBA／每天6點練球備戰 湖人總管：詹姆斯就像個新秀

相關新聞

NBA／新賽季開幕戰交鋒…金塊掛冠軍旗 湖人揚言攪局

上賽季西區冠軍賽遭到金塊隊橫掃後，湖人隊與金塊間的「仇恨」似乎愈來愈深，兩隊更將在新賽季的開幕戰交鋒，屆時金塊將在主場領...

NBA／「我們都是猛烈的防守者」 格林稱保羅打球像混蛋

老牌明星控衛保羅（Chris Paul）休賽季透過交易加入勇士隊，雙方堪稱是「最熟悉的陌生人」，外界都很好奇，彼此搭配起來會呈現怎樣的比賽內容，格林（Draymond Green）近期在受訪時就比較和

NBA／約柯奇說暑假有練球並非都在賽馬 穆雷吐槽：他才沒有

近期金塊的隊內訓練營正式起跑，剛拿下總冠軍戰最有價值球員的約柯奇（Nikola Jokic）對於新賽季來勢洶洶的各隊顯得一派輕鬆，當被記者問到這是否為人生最快樂的暑假，約柯奇不改逗趣特質，強調自己「多

NBA／不是來當保母和啦啦隊！羅斯自曝已和莫蘭特家人聯繫

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季以2年650萬美元合約加盟灰熊隊，外界期待過往球風勁爆的他，能擔任莫蘭特（Ja Morant）導師，羅斯透露已和莫蘭特家人聯繫，但強調自己不是來當保母

NBA／巴特勒新髮型不到1天就消失 想再次打臉外界看衰

熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨出席媒體日曬出俏麗新髮型，震驚全世界球迷，不過訓練營第一天他立刻戴起頭帶，回歸往常樣貌。 熱火休賽季一直和里拉德（Damian Lillard

NBA／「他是優秀的領導者」 渡邊雄大稱加盟太陽只因杜蘭特

日籍球星渡邊雄大新賽季從籃網隊轉投太陽隊，被預期會是太陽新賽季倚重的側翼戰力，而他也與前籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）再續前緣，新賽季「杜渡連線」的畫面可望在鳳凰城重現，在媒體日上，渡邊雄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。