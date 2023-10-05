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NBA／新賽季開幕戰交鋒…金塊掛冠軍旗 湖人揚言攪局
上賽季西區冠軍賽遭到金塊隊橫掃後，湖人隊與金塊間的「仇恨」似乎愈來愈深，兩隊更將在新賽季的開幕戰交鋒，屆時金塊將在主場領取冠軍戒指並掛上冠軍錦旗，湖人後衛里夫斯直言，在金塊的歷史之夜取勝將會是他們的一大動力。
NBA新賽季開幕戰25日登場，湖人作客金塊主場，在這個對戰組合揭曉後，外界關注雙方恩怨情仇，尤其金塊教頭馬龍在上季奪冠後諷詹姆斯的退休言論，讓他在社群隔空喊話。
湖人球星戴維斯說，金塊在休賽季期垃圾話對他們相當勵志，「發生太多類似的事情了，我和詹姆斯都迫不及待再與他們交手一次。」
後衛里夫斯也說，對於金塊的言論不滿，「這讓我們增添一些動力打好比賽，我很開心開幕戰就對上丹佛；這對金塊來說是重要夜晚，你必須向他們致敬，但如果可以在他們的戒指之夜取勝，對我們會是開啟賽季的好方法。」
湖人在今年休賽季共與5名球員完成續約，不僅延續上賽季核心陣容，還補進多名新血，總教練漢姆說：「這些球員歸隊對我們會有很大的幫助，他們能夠傳達我們在攻守兩端要做的事，這會加速團隊的進程。」
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