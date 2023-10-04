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NBA／約柯奇說暑假有練球並非都在賽馬 穆雷吐槽：他才沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇對新賽季爭冠已經做好準備。 美聯社
約柯奇對新賽季爭冠已經做好準備。 美聯社

近期金塊的隊內訓練營正式起跑，剛拿下總冠軍戰最有價值球員的約柯奇（Nikola Jokic）對於新賽季來勢洶洶的各隊顯得一派輕鬆，當被記者問到這是否為人生最快樂的暑假，約柯奇不改逗趣特質，強調自己「多少有在練」，但馬上被身旁的搭檔穆雷（Jamal Murray）吐槽反駁。

NBA休賽季迎來不小版圖變動，包含公鹿、塞爾蒂克、湖人等隊都積極補強，上季冠軍金塊的衛冕之路相比去年首冠只會更有挑戰性，不過約柯奇在受訪時霸氣表示，新賽季的首要目標就是力拼第二座冠軍金盃，「我只想盡可能贏得比賽，並且享受其中，嘗試贏得另一座冠軍會是我們的下一步，就像穆雷說的，為什麼不再贏一次？」

除此之外，約柯奇對賽馬的熱愛也是眾所皆知，不只冠軍遊行後立刻飛回塞爾維亞看賽馬，拿到冠軍戰MVP的當下看起來仍十分淡定的他，竟然在愛馬奪冠時高興得抱著獎盃手足舞蹈，因此記者們都很好奇，這是不是約柯奇人生中最有趣的暑假。

約柯奇則回應：「我覺得實際上完全相反，因為我們多打了好幾個月，所以花了不少時間恢復，葛登（Aaron Gordon）夏天曾到塞爾維亞拜訪我，我們一起訓練了幾次，賽馬場、湖畔別墅，安靜又無聊的生活。」

有趣的是，當記者問約柯奇暑假是否有碰球，他說：「有練幾次，但沒有很多。」沒想到身旁的穆雷輕聲在旁碎嘴吐槽：「他才沒有咧。」此舉也引來現場一陣爆笑。

Nikola Jokic Jamal Murray

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