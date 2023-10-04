NBA／巴特勒新髮型不到1天就消失 想再次打臉外界看衰

熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨出席媒體日曬出俏麗新髮型，震驚全世界球迷，不過訓練營第一天他立刻戴起頭帶，回歸往常樣貌。

熱火休賽季一直和里拉德（Damian Lillard）傳出交易留言，最終里拉德被交易到熱火的手下敗將公鹿隊，塞爾蒂克也獲得哈勒戴（Jrue Holiday）補強後場。當被問到東區越來越強有何感受，巴特勒回應，「你以為我有在用網路？對我來說沒任何事改變，因為我不在意這些事。」

Jimmy Butler takes the podium in style 😎#NBAMediaDay pic.twitter.com/XxfZyF9Tse — NBA (@NBA) 2023年10月2日

Headband Jimmy is here & ready to hoop pic.twitter.com/3ny1Gj2DJH — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2023年10月3日

巴特勒直言新賽季目標仍是追逐總冠軍，不過媒體和賭盤賠率仍較看好公鹿及塞爾蒂克。對此熱火長人阿德巴約（Bam Adebayo）說，「我們要不斷證明他們是錯的，繼續依靠我們擁有的球員，做他們認為我們做不到的事。」

巴特勒也補充說，「這次我們將贏下冠軍，然後你們都會說我們運氣好，我已經做好準備。」

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