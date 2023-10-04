快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

NBA／「他是優秀的領導者」 渡邊雄大稱加盟太陽只因杜蘭特

聯合新聞網／ 綜合報導
渡邊雄大新賽季轉投太陽隊。 法新社
渡邊雄大新賽季轉投太陽隊。 法新社

日籍球星渡邊雄大新賽季從籃網隊轉投太陽隊，被預期會是太陽新賽季倚重的側翼戰力，而他也與前籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）再續前緣，新賽季「杜渡連線」的畫面可望在鳳凰城重現，在媒體日上，渡邊雄大也不諱言，會選擇太陽全是因為喜歡和杜蘭特打球。

渡邊雄大上個賽季出賽數達到生涯新高的58場，場均攻下5.6分，三分命中率高達4成44，是去年籃網陣中最準的射手，休賽季以一張底薪合約加盟太陽，在太陽板凳深度普普的情況下，渡邊應該能獲得不少輪替時間。

在近期的媒體日，渡邊雄大先是表達自己在世界盃期間的腳踝傷勢無大礙，已經準備好加入太陽的訓練營，同時也談到了再度和杜蘭特並肩作戰的期待，表明當初會選擇加入太陽，與杜蘭特的關係是決定關鍵。

渡邊雄大說：「我真的很享受跟杜蘭特打球，他是個優秀的隊友、優秀的人、優秀的領導者，所以他上季中被交易的時候我真的很難過，但很高興還能再有機會與他一起打球，我們上季在布魯克林有很棒的化學反應，希望能持續打出好球。」

除此之外，渡邊雄大也被問到夏天幫助日本隊在世界盃取得奧運資格，對於新賽季會帶來什麼樣的激勵，渡邊回應：「能夠在夏天打這麼高強度的賽事是很難得的經驗，因為往年的休賽季不會有機會打那麼多場賽事，對於我和日本籃球都是很好的機會，我們達成的成就也帶給我更多信心，我已經期待帶著這些收穫進訓練營。」

相關新聞

NBA／傳哈登將回歸76人訓練營 貝佛利：張開雙臂歡迎他

「大鬍子」哈登（James Harden）昨天未參加76人媒體日，並缺席球隊第1天練習。不過據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他即將飛往科羅拉多州與球隊會合

NBA／拓荒者迎「韓流」新時代 主帥讚韓德森具領袖魅力

拓荒者在送走隊史最偉大球星里拉德（Damian Lillard）後，正式迎來球隊新紀元，重建核心也早已確立是今年的選秀探花韓德森（Scoot Henderson），在媒體日的訪問上，拓荒者總教練畢拉普

NBA／這個艾頓我們不要了 太陽老闆：諾基奇更適合球隊

太陽在季前爆出震撼彈，和公鹿及拓荒者進行三方交易，將2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）送至拓荒者，並換來了以中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）為首的4名球員，近期在媒體日上，太陽

NBA／「他是優秀的領導者」 渡邊雄大稱加盟太陽只因杜蘭特

日籍球星渡邊雄大新賽季從籃網隊轉投太陽隊，被預期會是太陽新賽季倚重的側翼戰力，而他也與前籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）再續前緣，新賽季「杜渡連線」的畫面可望在鳳凰城重現，在媒體日上，渡邊雄

NBA／保羅來了勇士先發怎麼排？ 柯爾說湯普森可能扛4號位

勇士隊格林（Draymond Green）日前受傷確定缺席4到6周，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）公布新賽季先發陣容，包含柯瑞（Stephen Curry）、保羅（Chris Paul）、湯普森

NBA／詹姆斯稱AD是「湖人隊看板」 名嘴史密斯唱反調

NBA即將迎來新賽季，這也會是湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯第21個賽季，他近年來有意傳承球隊領袖地位，在近期受訪時他也提到搭檔戴維斯（Anthony Davis）是湖人的「看板」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。