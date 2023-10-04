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NBA／保羅來了勇士先發怎麼排？ 柯爾說湯普森可能扛4號位
勇士隊格林（Draymond Green）日前受傷確定缺席4到6周，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）公布新賽季先發陣容，包含柯瑞（Stephen Curry）、保羅（Chris Paul）、湯普森（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins）及魯尼（Kevon Looney），柯爾還說會讓湯普森守4號位（大前鋒），引發許多球迷討論。
保羅加盟勇士後，先發5人如何安排備受外界關注，柯爾先前受訪時表示，「現在有6名先發球員，但每晚只能讓5人先發，我還沒決定怎麼做，會嘗試不同組合，這6人都會有很多出賽時間。」
事實上，格林上季在季後賽首輪G3被禁賽時，勇士就擺出類似的小球先發陣容，如今只是把波爾（Jordan Poole）換成保羅。格林當時解釋，他和魯尼都不是射手，所以需針對對手做調整。
保羅生涯1214場都擔任先發，開季有望將紀錄延續下去，不過他昨天在媒體日強調，「任何了解我的人都知道，我是為了追求勝利。無論我能做哪些事情來幫助團隊贏球，我都會和教練團討論，看看他們的意見想法。」這句話似乎在暗示打替補也沒問題。
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