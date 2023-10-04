NBA／拓荒者迎「韓流」新時代 主帥讚韓德森具領袖魅力

拓荒者在送走隊史最偉大球星里拉德（Damian Lillard）後，正式迎來球隊新紀元，重建核心也早已確立是今年的選秀探花韓德森（Scoot Henderson），在媒體日的訪問上，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也給韓德森極高肯定，認為他具有吸引人的人格特質。

韓德森主打控球後衛，本季在G聯盟引燃隊繳出場均17.6分、5.1籃板和6.4助攻，速度極快充滿爆發力的他，模板被評為國王一哥福克斯（De'Aaron Fox），在被拓荒者選入後，似乎就預示著里拉德待在拓荒者的時間已經不多。

在近期里拉德被交易至公鹿後，韓德森也理所當然地成為球隊少主，不過他受訪時自信表示，自己不會拿里拉德做比較，「我不會想當下一個里拉德，因為這是一個全新的時代，我來到這裡就是為了做我自己。」

韓德森表示：「籃球是一項團隊運動，如果你單槍匹馬作戰，就無法贏得一切，我認為這就是籃球最好的地方，分享所有事給隊友、給整支團隊。」

拓荒者主帥畢拉普斯也對這名自信爆滿的新秀印象深刻，指出韓德森總是散發正向的感覺，能夠凝聚球隊，是會讓人願意與他相處的人格特質。

畢拉普斯說：「儘管韓德森很年輕，但他表現卻很成熟，他有著極具感染力的個性，笑起來很好看，而且總是掛著笑臉，人們喜歡跟他圍繞在他身邊，這種特質只有少數人有。」

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