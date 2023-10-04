NBA／詹姆斯稱AD是「湖人隊看板」 名嘴史密斯唱反調
NBA即將迎來新賽季，這也會是湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯第21個賽季，他近年來有意傳承球隊領袖地位，在近期受訪時他也提到搭檔戴維斯（Anthony Davis）是湖人的「看板」，此話對於戴維斯來說是極高的盛讚，但知名NBA名嘴史密斯（Stephen Smith）顯然不以為意。
詹姆斯在媒體日上談及對於新賽季的期待，表示自己在暑假恢復許多，不管是在心理還是生理層面都「準備好了」，現在對訓練以及賽事感到興奮，希望能幫助湖人成為更好的隊伍、力拚總冠軍。
而詹姆斯也表示戴維斯已經承接起球隊門面的地位，在隊史佔有一席之地，「看看那些高掛在球場上的退休號碼，訴說著歷史上在這裡打過球的偉大球員，戴維斯就是其中一個，看到他獲得延長合約，長期待在這支球隊真是太棒了，和他打球很享受，希望和他能做出偉大的成就。」
不過詹姆斯這段讚譽卻不被名嘴史密斯認同，認為詹姆斯都已經是NBA的臉了，更何況是湖人隊的門面？他說：「如果詹姆斯是全聯盟的臉，那便是全球性的，那他的隊友怎麼可能會是湖人的代言人？這沒道理也沒邏輯。」
隨後史密斯話鋒一轉，表示雖然不認同詹姆斯的論點，但能知道詹姆斯想表達的意思，戴維斯依舊是聯盟中首屈一指的頂尖球員，「我們知道戴維斯能做到什麼......當他打出A級的比賽，你找不到7個比他好的球員。」
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