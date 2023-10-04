NBA／這個艾頓我們不要了 太陽老闆：諾基奇更適合球隊

太陽在季前爆出震撼彈，和公鹿及拓荒者進行三方交易，將2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）送至拓荒者，並換來了以中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）為首的4名球員，近期在媒體日上，太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）受訪談到這筆交易，指出諾基奇更適合球隊的陣型。

太陽在暑假上至教練團下至球員都迎來劇烈的變動，包含保羅（Chris Paul）、艾頓等人都被送走，兩年前的西冠陣容如今僅剩下布克（Devin Booker）還在陣容，如何整合這個全新陣容，對於新教練佛蓋爾（Frank Vogel）來說是一大挑戰。

佛蓋爾受訪時表示，自己很注重球隊的「連貫性」，但太陽在闖進總冠軍後，近期的舉動都不太符合，不過佛蓋爾也強調這不是打造贏球球隊唯一的法則：「一個新的團隊可能會帶來巨大的火花，這是我所關注的，希望我們能善用第一年的球隊能量。」

此外，艾頓的交易也引發不少熱議，她在近年和球隊頻頻傳出摩擦後，最後還是被交易走，不免讓外界感到訝異，畢竟艾頓除了是有開發潛力的年輕中鋒，還是亞利桑那土生土長的家鄉狀元，換來的諾基奇則有移動速度的問題跟健康風險。

不過太陽老闆依許比亞對這筆交易很是樂觀，他先是對艾頓去波特蘭表示期待，認為他能「打出好看的數據、給球迷們留下深刻印象」，但話鋒一轉又指出，諾基奇能帶給球隊更多幫助。

依許比亞說：「對於我們球隊來說，諾基奇更適合我們，我們正在努力拚冠，諾基奇不管是場上還是場外都能做點什麼，他能融入這支球隊，這就是我們的決定。」

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