NBA／「歡迎來到多倫多」里拉德分享被暴龍前鋒惡作劇

里拉德（Damian Lillard）休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，一度傳出暴龍隊有機會得到，但公鹿最終搶人成功。里拉德近日透露，暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）曾對他發惡作劇簡訊。

里拉德接受知名記者海恩斯（Chris Haynes）訪問時回憶被阿努諾比騙的過程，「當時事情毫無進展，我突然收到阿努諾比簡訊，內容是『歡迎來到多倫多』。」接著他打電話給阿努諾比未獲得回應，阿努諾比不久後回撥並狂笑，里拉德才知道自己被騙。

暴龍上季戰績僅41勝41敗，外界認為就算多了里拉德，也無法複製2018-19賽季得到雷納德（Kawhi Leonard）就奪冠的經驗，暴龍不能滿足里拉德爭冠的慾望。

新賽季里拉德將效力上季東區龍頭公鹿，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手爭冠，他也分享來到密爾瓦基的感覺，「我的動力確實增加，對新賽季非常興奮，我們有2屆MVP，他是聯盟史上最好球員之一，我對其他人也很尊敬，這幾天過得非常棒。」

商品推薦