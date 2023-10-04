快訊

亞運拳擊／裁判認定「傷重無法出賽」 甘家葳無緣打金牌戰奪銀

誤入自設陷阱…每日郵報：共軍潛艦黃海遇難 55官兵恐全罹難

亞運軟網／男團連掃9局擊退印尼 搶下金牌戰門票

NBA／「歡迎來到多倫多」里拉德分享被暴龍前鋒惡作劇

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德被暴龍前鋒阿努諾比惡作劇。 法新社
里拉德被暴龍前鋒阿努諾比惡作劇。 法新社

里拉德（Damian Lillard）休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，一度傳出暴龍隊有機會得到，但公鹿最終搶人成功。里拉德近日透露，暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）曾對他發惡作劇簡訊。

里拉德接受知名記者海恩斯（Chris Haynes）訪問時回憶被阿努諾比騙的過程，「當時事情毫無進展，我突然收到阿努諾比簡訊，內容是『歡迎來到多倫多』。」接著他打電話給阿努諾比未獲得回應，阿努諾比不久後回撥並狂笑，里拉德才知道自己被騙。

暴龍上季戰績僅41勝41敗，外界認為就算多了里拉德，也無法複製2018-19賽季得到雷納德（Kawhi Leonard）就奪冠的經驗，暴龍不能滿足里拉德爭冠的慾望。

新賽季里拉德將效力上季東區龍頭公鹿，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手爭冠，他也分享來到密爾瓦基的感覺，「我的動力確實增加，對新賽季非常興奮，我們有2屆MVP，他是聯盟史上最好球員之一，我對其他人也很尊敬，這幾天過得非常棒。」

Damian Lillard

相關新聞

NBA／傳哈登將回歸76人訓練營 貝佛利：張開雙臂歡迎他

「大鬍子」哈登（James Harden）昨天未參加76人媒體日，並缺席球隊第1天練習。不過據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他即將飛往科羅拉多州與球隊會合

NBA／各隊大力補強…金塊雙星沒在怕 喊話複製奪冠

儘管今年休賽季各界都將目光放在大力補強的太陽、公鹿、塞爾蒂克隊，但金塊隊雙星約柯奇、穆雷在昨天登場的媒體日提醒大家，他們...

NBA／「歡迎來到多倫多」里拉德分享被暴龍前鋒惡作劇

里拉德（Damian Lillard）休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，一度傳出暴龍隊有機會得到，但公鹿最終搶人成功。里拉德近日透露，暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）曾對他發惡作劇簡訊。 里拉

NBA／竟然沒去爭冠球隊！資深射手布拉克轉戰火箭

32歲射手布拉克（Reggie Bullock）日前被馬刺買斷合約，成為自由球員後傳出多支爭冠球隊有意爭取。不過據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，他將

NBA／自新秀年連續先發紀錄恐中斷 保羅：一心只想追求勝利

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）先前提到保羅（Chris Paul）的加入，將讓勇士能以「6名先發」的角度進行上場時間安排。考量到整體高度和陣容調配狀況，就有媒體傳出保羅可能會以替補身分出賽。

NBA／費城控衛特產！哈登缺席媒體日 仍要求76人推動交易

與76人之間關係持續緊張的哈登（James Harden），沒有出席今天球隊媒體日，根據消息透露，他依然在等待費城啟動交易。 另一方面，76人將會在美國時間週一前往科羅拉多大學，進行為期數天的內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。