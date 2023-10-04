NBA／「歡迎來到多倫多」里拉德分享被暴龍前鋒惡作劇
里拉德（Damian Lillard）休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，一度傳出暴龍隊有機會得到，但公鹿最終搶人成功。里拉德近日透露，暴龍前鋒阿努諾比（OG Anunoby）曾對他發惡作劇簡訊。
里拉德接受知名記者海恩斯（Chris Haynes）訪問時回憶被阿努諾比騙的過程，「當時事情毫無進展，我突然收到阿努諾比簡訊，內容是『歡迎來到多倫多』。」接著他打電話給阿努諾比未獲得回應，阿努諾比不久後回撥並狂笑，里拉德才知道自己被騙。
暴龍上季戰績僅41勝41敗，外界認為就算多了里拉德，也無法複製2018-19賽季得到雷納德（Kawhi Leonard）就奪冠的經驗，暴龍不能滿足里拉德爭冠的慾望。
新賽季里拉德將效力上季東區龍頭公鹿，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手爭冠，他也分享來到密爾瓦基的感覺，「我的動力確實增加，對新賽季非常興奮，我們有2屆MVP，他是聯盟史上最好球員之一，我對其他人也很尊敬，這幾天過得非常棒。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 好慘！韓國樂極生悲害輸中華隊 害自己及隊友要去當兵了
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！12金10銀17銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃進軍8強了 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊贏韓國就是爽 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言