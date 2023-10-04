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NBA／傳哈登將回歸76人訓練營 貝佛利：張開雙臂歡迎他
「大鬍子」哈登（James Harden）昨天未參加76人媒體日，並缺席球隊第1天練習。不過據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他即將飛往科羅拉多州與球隊會合。
沃納羅斯基指出，目前不清楚哈登何時會參加訓練，76人主帥諾斯（Nick Nurse）表示，「如果他明天出現在這，我們會對訓練內容做出調整。」
哈登的狀況與2年前的西蒙斯（Ben Simmons）不同，他和隊友間沒有鬧翻，馬克西（Tyrese Maxey）得知哈登可能歸隊時說，「作為他的兄弟，希望他回到我們身邊，但我們要專注眼前的訓練。」
貝佛利（Patrick Beverley）曾和哈登並肩作戰多年，休賽季加盟76人。他得知哈登可能回來後，開心地說，「就像我說的，要找到替代哈登的球員很困難，我們會在這裡建立好氛圍，張開雙臂歡迎他回來。」
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