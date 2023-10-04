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NBA／竟然沒去爭冠球隊！資深射手布拉克轉戰火箭

聯合新聞網／ 綜合報導
資深射手布拉克加盟火箭。 美聯社
資深射手布拉克加盟火箭。 美聯社

32歲射手布拉克（Reggie Bullock）日前被馬刺買斷合約，成為自由球員後傳出多支爭冠球隊有意爭取。不過據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，他將轉戰近年戰績慘澹的火箭隊。

布拉克已在聯盟打滾10個賽季，上季在獨行俠出賽78場，其中55場擔任先發，平均可以得到7.2分3.6籃板1.4助攻，每場砍進1.9顆三分球，三分命中率38.0%。他休賽季在獨行俠、馬刺、塞爾蒂克的三方交易中，被送到馬刺，後來達成買斷合約協議。

火箭休賽季網羅尤多卡（Ime Udoka）擔任總教練，從自由市場補進范弗利特（Fred VanVleet）、布魯克斯（Dillon Brooks）等有經驗球員。沒想到年輕後衛小波特（Kevin Porter Jr.）因毆打女友被逮捕，傳出火箭已決定和他分道揚鑣，這可能是爭取布拉克加盟的原因。

火箭

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