NBA／自新秀年連續先發紀錄恐中斷 保羅：一心只想追求勝利

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）先前提到保羅（Chris Paul）的加入，將讓勇士能以「6名先發」的角度進行上場時間安排。考量到整體高度和陣容調配狀況，就有媒體傳出保羅可能會以替補身分出賽。

對此，保羅倒是不以為意。他表示自己願意扮演任何球隊需要的角色，只要是能夠贏得比賽。保羅更舉自己2008年在美國隊的經歷為例。

「實際上，我在2008年有機會以美國隊的替補身分出賽。任何了解我的人都知道，我是為了追求勝利。無論我能做哪些事情來幫助我們團隊贏球，我都會和教練團討論，看看他們的意見想法。」保羅說。

根據統計，保羅自新秀年開始已經連續1214場比賽擔任先發，顯然如果新賽季一開始就斷掉這項紀錄，對球迷或是他本人來說，確實會有些可惜。

保羅表示：「整個夏天我們一直在打球。我認為在賽季中，無論如何，我們的目標都是幫助球隊獲勝，我至少已經試圖在整個職業生涯中證明了這一點。」

商品推薦