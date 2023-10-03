NBA／自新秀年連續先發紀錄恐中斷 保羅：一心只想追求勝利
勇士主帥柯爾（Steve Kerr）先前提到保羅（Chris Paul）的加入，將讓勇士能以「6名先發」的角度進行上場時間安排。考量到整體高度和陣容調配狀況，就有媒體傳出保羅可能會以替補身分出賽。
對此，保羅倒是不以為意。他表示自己願意扮演任何球隊需要的角色，只要是能夠贏得比賽。保羅更舉自己2008年在美國隊的經歷為例。
「實際上，我在2008年有機會以美國隊的替補身分出賽。任何了解我的人都知道，我是為了追求勝利。無論我能做哪些事情來幫助我們團隊贏球，我都會和教練團討論，看看他們的意見想法。」保羅說。
根據統計，保羅自新秀年開始已經連續1214場比賽擔任先發，顯然如果新賽季一開始就斷掉這項紀錄，對球迷或是他本人來說，確實會有些可惜。
保羅表示：「整個夏天我們一直在打球。我認為在賽季中，無論如何，我們的目標都是幫助球隊獲勝，我至少已經試圖在整個職業生涯中證明了這一點。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 好慘！韓國樂極生悲害輸中華隊 害自己及隊友要去當兵了
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！12金10銀17銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃進軍8強了 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊贏韓國就是爽 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言