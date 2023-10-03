NBA／費城控衛特產！哈登缺席媒體日 仍要求76人推動交易

與76人之間關係持續緊張的哈登（James Harden），沒有出席今天球隊媒體日，根據消息透露，他依然在等待費城啟動交易。

另一方面，76人將會在美國時間週一前往科羅拉多大學，進行為期數天的內部訓練營，同樣地，哈登預計也會缺席這個行程。這也將是76人近3年來第2次出現當家控衛沒有現身訓練營，前一位正是麻煩人物西蒙斯（Ben Simmons）。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也跟進報導指出，哈登對於76人沒有將他交易到快艇感到非常不滿，還公開指稱營運總裁莫雷是騙子（Daryl Morey）。然而76人雖然近期和快艇進行了相關交易討論，但雙方還是沒有任何共識。沃納羅斯基認為，哈登將會因為缺席媒體日活動遭到聯盟罰款。

76人總管重申，有關哈登交易案的前提是獲得一名能起對球隊起到重大作用的球員，或者是能讓球隊在短期內使用的選秀權。

哈登休賽季沒有和76人達成提前續約，而是選擇執行球員選項，價值3650萬美元，他將會在2024年夏天成為完全自由球員。

根據消息人士透露，哈登在美國時間週日收到了25%的年薪，加上7月1日所收到的25%，哈登已經拿到新賽季一半的薪資。

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