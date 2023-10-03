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NBA／里拉德攜手字母哥成最強二人組 昔日拍檔：比去熱火好

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(右)今天首度披上公鹿隊球衣。 法新社
里拉德(右)今天首度披上公鹿隊球衣。 法新社

明星後衛里拉德（Damian Lillard）在喊了整整三個月的「賣我」後終於如願被交易，還是被交易到奪冠大熱門公鹿隊，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有望組成聯盟最強搭檔，昔日在拓荒者與里拉德共組後場雙槍的麥凱倫（C.J. McCollum）近日在受訪時就表示，從爭冠來看公鹿是比熱火好的選擇。

里拉德上週在一筆涉及到8名球員的大型交易案中被送至公鹿，震驚全聯盟，外界十分看好他與安戴托昆波一内一外的搭檔能撕裂對手防線，這個兩人組的外媒排名在近期不只超越了剛奪冠的金塊約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray），也連帶讓公鹿總冠軍的賠率降到最低。

昔日與里拉德先發搭檔過7個賽季的麥凱倫近期受訪時提到，安戴托昆波會是里拉德的最佳搭檔，「里拉德總是談論贏得冠軍戒的重要性，邁阿密對他來說很棒，同時也是他想去的地方，不過撇開稅收跟天氣不談，從追求總冠軍的角度，公鹿會比熱火更好，因為你能跟NBA最好的球員並肩作戰。」

麥凱倫說：「無意對巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo），以及熱火的陣容感到不敬，但安戴托昆波是不同的，沒有人能在場上有跟他一樣的統治力，他是個非常、非常難以被防守的球員。」

公鹿雖然透過交易引進里拉德這名巨星，但也給了爭冠勁敵塞爾蒂克爭取到舊將哈勒戴（Jrue Holiday）加盟的機會，新賽季在東區的競爭依舊十分激烈。

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