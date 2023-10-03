NBA／加盟勇士後有格林罩！保羅：有事不必自己出手
保羅（Chris Paul）雖擁有頂級控場能力，但經常用小動作攻擊對手，令許多球員和球迷嗤之以鼻。他今年夏天被交易到勇士隊，即將與昔日宿敵格林（Draymond Green）並肩作戰，他在媒體日開玩笑地說，以後都不用自己動手，交給格林就好。
保羅身高僅183公分，但擁有頂尖籃球智慧和隱密防守小動作，入選過9次年度最佳防守陣容，拿到6次聯盟抄截王。他談到新隊友格林時說，「除了錢德勒（Tyson Chandler）和衛斯特（David West）外，我沒有和能保護後衛的大個子打過球，以前有事我都自己來，現在我不必做這種事。」
格林受訪時也提到保羅，「如果你看過他的比賽，真的讓人討厭，他可能和我說一樣的話，我覺得沒問題，他是我職業生涯遇過最有競爭力的球員。」
格林認為勇士擁有聯盟最強先發陣容，但被問到誰是先發時，格林未正面回應，「我只是一名球員，不是教練，我的工作不是解決這個問題。」
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