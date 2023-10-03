快訊

亞運羽球／2組女雙都晉級 周天成退上屆金牌晉16強揮拳歡呼

不再霧煞煞！3種疫苗齊開打 5張表幫你度過史上最亂公費接種期

反擊蔡易餘 Lin bay好油：不要什麼髒水都潑到我身上

NBA／加盟勇士後有格林罩！保羅：有事不必自己出手

聯合新聞網／ 綜合報導

保羅（Chris Paul）雖擁有頂級控場能力，但經常用小動作攻擊對手，令許多球員和球迷嗤之以鼻。他今年夏天被交易到勇士隊，即將與昔日宿敵格林（Draymond Green）並肩作戰，他在媒體日開玩笑地說，以後都不用自己動手，交給格林就好。

保羅身高僅183公分，但擁有頂尖籃球智慧和隱密防守小動作，入選過9次年度最佳防守陣容，拿到6次聯盟抄截王。他談到新隊友格林時說，「除了錢德勒（Tyson Chandler）和衛斯特（David West）外，我沒有和能保護後衛的大個子打過球，以前有事我都自己來，現在我不必做這種事。」

格林受訪時也提到保羅，「如果你看過他的比賽，真的讓人討厭，他可能和我說一樣的話，我覺得沒問題，他是我職業生涯遇過最有競爭力的球員。」

格林認為勇士擁有聯盟最強先發陣容，但被問到誰是先發時，格林未正面回應，「我只是一名球員，不是教練，我的工作不是解決這個問題。」

勇士 Chris Paul Draymond Green

相關新聞

NBA／從敵人變成戰友 保羅坦言加入勇士還在適應

這是保羅（Chris Paul）生涯第6次穿上不同的球衣出席季前媒體會，雖然加入勇士團隊已經過了3個月，但保羅坦言自己仍在適應之中。畢竟過去一段時間，雙方甚至視彼此為仇敵，包括家人朋友在內，都無法想像

NBA／加盟勇士後有格林罩！保羅：有事不必自己出手

保羅（Chris Paul）雖擁有頂級控場能力，但經常用小動作攻擊對手，令許多球員和球迷嗤之以鼻。他今年夏天被交易到勇士隊，即將與昔日宿敵格林（Draymond Green）並肩作戰，他在媒體日開玩笑

NBA／杜蘭特承諾出征巴黎奧運 有望聯手詹皇、柯瑞組夢幻陣容

就在美國隊再度兵敗世界盃之後，籃球王國與世界列強的差距又再一次明顯拉近，這也帶給美國本土籃球極大的危機感。面對明年巴黎奧運的金牌衛冕大業和重振雄風的巨大壓力，不少聯盟頂尖球星都紛紛表態想要出征的意願。

NBA／艾頓想領導拓荒者年輕人 IG取消關注布克、杜蘭特

太陽隊近日完成一筆重大交易，將2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）交易到拓荒者隊，換回中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）等籌碼。布克（Devin Booker）今天在媒體日談到這筆

NBA／「湖人的老爸」揶揄話成動力來源 戴維斯誓言雪恥

上季西區冠軍賽，滿懷信心的湖人最終是以0比4慘遭金塊橫掃，這件事情一直讓戴維斯（Anthony Davis）耿耿於懷。 在今天媒體會上，戴維斯受訪時提到上季金塊奪冠後的嘲諷，即便自己不常使用社群

NBA／差點變交易萬用包 赫洛喊話準備好對強隊：不含拓荒者

熱火後衛「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）休賽季數度被捲入交易風聲，但在里拉德（Damian Lillard）被交易至公鹿後可能性降低許多，他今天也出席球隊訓練營，受訪時談到新賽季可能與拓荒者對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。