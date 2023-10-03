NBA／「湖人的老爸」揶揄話成動力來源 戴維斯誓言雪恥
上季西區冠軍賽，滿懷信心的湖人最終是以0比4慘遭金塊橫掃，這件事情一直讓戴維斯（Anthony Davis）耿耿於懷。
在今天媒體會上，戴維斯受訪時提到上季金塊奪冠後的嘲諷，即便自己不常使用社群媒體，但還是聽到了這些揶揄的話，像是在金塊冠軍遊行中，主持人稱呼金塊主帥馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，戴維斯坦言對決金塊會是新賽季的一大動力。
戴維斯說：「這很激勵我們，我們聽到太多垃圾話，我的想法是：『懂了，畢竟你們是贏球的一方。』但我和詹姆斯（LeBron James）有一些談話，我們迫不急待要對上他們了。」
事實上，湖人雖然是被「剃光頭」，但比賽過程卻是十分拉鋸，多次有機會可以取得勝利，可惜最後都飲恨吞敗。面對金塊這樣的西區最主要假想敵，湖人在休賽季也積極做了大規模的補強，直指金塊猛男長人陣，展現出一雪前恥的企圖心。
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