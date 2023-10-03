NBA／沒搶到里拉德沒關係 熱火主帥仍相信球隊能爭冠

去年的東區冠軍熱火可說是休賽季的輸家之一，不只好幾名主力輪替轉投他隊，也沒達成里拉德（Damian Lillard）交易案，更讓他跑去爭冠假想敵公鹿，連帶讓另一名強權塞爾蒂克升級，但對於新賽季更加嚴峻的挑戰，熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）仍信誓旦旦認為球隊是爭冠勁旅。

熱火在休賽季失去了文森（Gabe Vincent）、史特魯斯（Max Strus）等在季後賽表現不俗的輪替，簽下的都是底薪球員，傳了整個夏天的里拉德交易案也宣告失敗，整體而言球隊戰力、深度都下滑，面對大肆補強的公鹿、塞爾蒂克，熱火新賽季勢必會走得更辛苦。

熱火總教練史波斯特拉說：「我們很喜歡這個團隊，這支球隊打出NBA季後賽史上最優秀的表現之一、我們有攻守兩端最全能的球員之一、聯盟技巧前兩名的後衛，我們有機會爭奪總冠軍，這是最重要的。」

史波斯特拉表示，熱火一直以來都不會理會外界的「噪音」，目標跟過去一樣都是直指總冠軍，「我理解球迷們和這些議論，每一年、每個人都希望能有所改變，你不知道這些變化是否會對其他球隊帶來影響，這是門生意，我們都必須被這樣提醒，必須在混亂中找到寬慰，需要有一點紀律才能專注在手邊的工作。」

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