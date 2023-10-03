NBA／差點變交易萬用包 赫洛喊話準備好對強隊：不含拓荒者
熱火後衛「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）休賽季數度被捲入交易風聲，但在里拉德（Damian Lillard）被交易至公鹿後可能性降低許多，他今天也出席球隊訓練營，受訪時談到新賽季可能與拓荒者對戰的心情，他則給出辛辣回應。
從里拉德喊出「賣我」並指定熱火為下家後，這三個月來赫洛都是最常被提到的交易對象，無論是交易到拓荒者，抑或是被送至第三方球隊，赫洛看起來都有很大機會離開邁阿密，但最後拓荒者在後衛人手爆滿情況下，不願接受赫洛，與熱火的交易也沒有成真，赫洛還是披著紅白球衣迎接新賽季。
被放入交易包裹就算了，甚至還被拓荒者拒收，對於意外成為「里拉德賣我大戲」的第二主角，赫洛對拓荒者的心情可說是五味雜陳，他今天受訪時說：「我不想說太多，我清楚自己的價值，我只期待上場，對那些不想要我的球隊，那是他們自己的選擇；至於那些想要我的球隊，你會知道為何他們會做出這個選擇。」
當被問及是否會期待新賽季與拓荒者的對戰，赫洛更不帶髒字的暗嗆：「新賽季我已經準備好與強隊的對戰，但拓荒者並不在其中，所以我不會顧及他們。」
熱火新賽季與拓荒者的首場對戰將會在美國時間明年2月28日於波特蘭上演。
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