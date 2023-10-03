NBA／從敵人變成戰友 保羅坦言加入勇士還在適應

這是保羅（Chris Paul）生涯第6次穿上不同的球衣出席季前媒體會，雖然加入勇士團隊已經過了3個月，但保羅坦言自己仍在適應之中。畢竟過去一段時間，雙方甚至視彼此為仇敵，包括家人朋友在內，都無法想像他會與勇士球員成為一同打拚的夥伴。

「對任何事情來說都會有一個轉變的過渡期，即使今天是媒體日，球迷們高喊著『勇士國度』，」保羅表示，「在過去一段時間，這是我最不喜歡聽到的聲音，所以我仍在適應之中。」

但保羅正在接受這樣的變化，因為能夠和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）等這些大賽經驗豐富的好手搭檔，他知道自己是有機會一圓冠軍夢。

「老實說，這不是我第一次被交易到另一支球隊，所以融入球隊是工作的一部分。當你進入到一個新的環境，你會想和其他人待在一起，只有這樣你們才有機會彼此了解。」保羅說。

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