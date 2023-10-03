NBA／偷臭前東家黃蜂？烏布瑞稱自己「來自沒希望的球隊」

帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）休賽季在自由市場待價而沽多時，終於在近日以一張底薪合約加盟費城76人隊，今天在媒體日受訪時，他表示76人總管莫雷（Daryl Morey）和諾斯（Nick Nurse）讓自己感覺被重視，同時還不忘虧老東家黃蜂是「沒希望的球隊」。

烏布瑞上季帳面數據呈現生涯年，場均得分首度破20，沒想到外界對他在聯盟倒數的黃蜂打出來的成績不買單，一直到各隊訓練營開打前夕，烏布瑞才找到下家，與76人一年的底薪比外界預期低不少。

談到休賽季的苦苦等待，烏布瑞說莫雷和諾斯一直有在跟自己聯繫，到了休賽季後期，自己也知道檯面上的選擇都差不多了，因此希望能去一個想去的地方、一個「能夠被愛的地方」。

烏布瑞說：「我不想抨擊任何其他組織，但在我職業生涯曾效力許多球隊，這是我待過運作最好的一支，第一次在媒體日的桌子面對這麼多人，確實是一種文化衝擊，而我已準備好適應。」

烏布瑞生涯只在2017年及2018年效力巫師時隨隊進入季後賽，而他也在訪談中表示想在76人再一次體驗這種感覺，「這支球隊每年都會獲勝對吧？球迷們希望球隊能贏得更多，但我來自一個沒希望的隊伍，就像是整個城市都喪失希望，不像現在這樣，所以我為這裡球迷對球隊的高標準感到感激。」

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