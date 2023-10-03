快訊

捲「Linbay好油」版主自導自演恐嚇案 黃國昌現身說話了

中颱小犬進逼！陸警範圍擴大增加「這縣市」 花東總雨量估逾千毫米

奪走10條人命！明揚大火勞檢结果出爐 多項違法遭罰68萬

NBA／偷臭前東家黃蜂？烏布瑞稱自己「來自沒希望的球隊」

聯合新聞網／ 綜合報導
烏布瑞今天出席76人隊的媒體日。 法新社
烏布瑞今天出席76人隊的媒體日。 法新社

帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）休賽季在自由市場待價而沽多時，終於在近日以一張底薪合約加盟費城76人隊，今天在媒體日受訪時，他表示76人總管莫雷（Daryl Morey）和諾斯（Nick Nurse）讓自己感覺被重視，同時還不忘虧老東家黃蜂是「沒希望的球隊」。

烏布瑞上季帳面數據呈現生涯年，場均得分首度破20，沒想到外界對他在聯盟倒數的黃蜂打出來的成績不買單，一直到各隊訓練營開打前夕，烏布瑞才找到下家，與76人一年的底薪比外界預期低不少。

談到休賽季的苦苦等待，烏布瑞說莫雷和諾斯一直有在跟自己聯繫，到了休賽季後期，自己也知道檯面上的選擇都差不多了，因此希望能去一個想去的地方、一個「能夠被愛的地方」。

烏布瑞說：「我不想抨擊任何其他組織，但在我職業生涯曾效力許多球隊，這是我待過運作最好的一支，第一次在媒體日的桌子面對這麼多人，確實是一種文化衝擊，而我已準備好適應。」

烏布瑞生涯只在2017年及2018年效力巫師時隨隊進入季後賽，而他也在訪談中表示想在76人再一次體驗這種感覺，「這支球隊每年都會獲勝對吧？球迷們希望球隊能贏得更多，但我來自一個沒希望的隊伍，就像是整個城市都喪失希望，不像現在這樣，所以我為這裡球迷對球隊的高標準感到感激。」

相關新聞

NBA／巴特勒俏麗新髮型震驚全球 臉部穿環還塗指甲油

2023-24賽季即將展開，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天出席媒體日震驚全世界，因為他留了一頭柔順俏麗新髮型，在籃球界可說是前所未見。 巴特勒不僅「變髮」，眼睛、鼻子及嘴

NBA／杜蘭特承諾出征巴黎奧運 有望聯手詹皇、柯瑞組夢幻陣容

就在美國隊再度兵敗世界盃之後，籃球王國與世界列強的差距又再一次明顯拉近，這也帶給美國本土籃球極大的危機感。面對明年巴黎奧運的金牌衛冕大業和重振雄風的巨大壓力，不少聯盟頂尖球星都紛紛表態想要出征的意願。

NBA／艾頓想領導拓荒者年輕人 IG取消關注布克、杜蘭特

太陽隊近日完成一筆重大交易，將2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）交易到拓荒者隊，換回中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）等籌碼。布克（Devin Booker）今天在媒體日談到這筆

NBA／偷臭前東家黃蜂？烏布瑞稱自己「來自沒希望的球隊」

帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）休賽季在自由市場待價而沽多時，終於在近日以一張底薪合約加盟費城76人隊，今天在媒體日受訪時，他表示76人總管莫雷（Daryl Morey）和諾斯（Nic

NBA／湖人戴維斯新賽季發豪語 想打好打滿82場比賽

NBA距離新賽季開幕只剩下不到一個月的時間，近期大部分球隊也各自迎來了媒體日及訓練營，湖人球星戴維斯（Anthony Davis）今天在媒體日上就談到對新賽季的期許，他希望自己能幫球隊打滿82場比賽，

NBA／衛少解釋低薪留快艇原因 洛媒曝他送隊友iPhone 15 Pro Max

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上季加盟快艇隊後找回笑容，休賽季與球團達成2年800萬美元續約協議，他今天受訪時直言這項決定很簡單。 衛斯特布魯克生涯擁有不少榮譽，2016-1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。