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NBA／湖人戴維斯新賽季發豪語 想打好打滿82場比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯表示打滿82場例行賽是他的目標。 歐新社
戴維斯表示打滿82場例行賽是他的目標。 歐新社

NBA距離新賽季開幕只剩下不到一個月的時間，近期大部分球隊也各自迎來了媒體日及訓練營，湖人球星戴維斯（Anthony Davis）今天在媒體日上就談到對新賽季的期許，他希望自己能幫球隊打滿82場比賽，也表示已經迫不急待想遇上衛冕軍金塊。

戴維斯上季繳出場均25.9分、12.5籃板、1.1阻攻的成績單，場均籃板數寫下生涯新高，但上季出賽為56場，湖人生涯也只有轉隊首季出賽60場以上，出賽了59%的比賽，例行賽的耐戰度始終是一大考驗。

戴維斯今天受訪時說，目前專注於新賽季，希望能夠盡可能保持健康上場做出貢獻，「打滿82場比賽是我每一年的目標，我這個夏天做的和去年並無不同，休息一小段時間、回到健身房、為新賽季做準備，一切都沒有變，每年我都會跳出來試著幫球隊獲勝，我是球隊重要一份子，在場上肯定能帶來幫助。」

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