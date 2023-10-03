NBA／艾頓想領導拓荒者年輕人 IG取消關注布克、杜蘭特

太陽隊近日完成一筆重大交易，將2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）交易到拓荒者隊，換回中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）等籌碼。布克（Devin Booker）今天在媒體日談到這筆交易，直言艾頓整個人氣色不一樣，不過有眼尖網友發現，艾頓個人社群帳號取消對布克關注。

艾頓在拓荒者媒體日說道，「新的開始，我可以向全世界展示我在球場上和場外如何領導球員，幫助這支球隊的年輕球員，教他們如何贏球。」艾頓也說他感受到拓荒者想得到他，「這會讓人有更多激情，今年會看見更努力的艾頓。」

太陽陣容不斷變動，2年前闖進總冠軍賽的太陽隊只剩布克一人留隊。布克受訪時說，「交易是這一行最困難的事，我投入很多感情，但要明白其他人能獲得更好機會。我看到艾頓去波特蘭臉上掛著燦爛笑容，交易前我們握手道別時，感受到他有新的動力。」

值得一提的是，布克IG帳號持續追蹤艾頓，但艾頓近日取消對布克、杜蘭特（Kevin Durant）及保羅（Chris Paul）的關注，前隊友布里吉斯（Mikal Bridges）、蘭德爾（Jock Landale）、奧柯吉（Josh Okogie）等人仍保留。

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