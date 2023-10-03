快訊

國道客運連假搭乘率回不去 多條長途路線恐不續營

Google搜尋壟斷市場 微軟CEO不滿1動作「蘋果也有責任」

iPhone 16全新按鈕誕生更想買！這款變「蘋果史上最大iPhone」細節曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／瓦賽爾5年1.46億美元提前續約 馬刺確立未來核心

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
瓦賽爾加入同梯新秀的億元俱樂部。 法新社
瓦賽爾加入同梯新秀的億元俱樂部。 法新社

作為2020年選秀梯隊，馬刺射手瓦賽爾（Devin Vassell）加入了同梯的「億元俱樂部」，和球團簽下5年1.46億美元的提前續約合約，等同於將他視為球隊未來重建之路的重要核心。

現年23歲的瓦賽爾是2020年新秀梯隊中第6位獲得提前續約的球員，前面5人分別是灰狼的愛德華（Anthony Edwards）、黃蜂的小鮑爾（LaMelo Ball）、溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、灰熊的貝恩（Desmond Bane）和活塞的史都華（Isaiah Stewart）。

當年以首輪第11順位加入馬刺的瓦賽爾，這3個賽季逐年都有大幅成長，儘管上季接受左膝關節鏡手術只出賽38場，但繳出平均18.5分3.9籃板3.6助攻1.1抄截的成績，三分球命中率為38.7%。特別是在接球後出手的外線命中率方面，可以排進聯盟前15名。

馬刺團隊薪資在全聯盟排名後段班，目前陣中破千萬美元年薪還包括強森（Keldon Johnson）、麥克德莫（Doug McDermott）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、葛拉罕（Devonte' Graham），其中麥克德莫是最後一年合約。

相關新聞

NBA／巴特勒俏麗新髮型震驚全球 臉部穿環還塗指甲油

2023-24賽季即將展開，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天出席媒體日震驚全世界，因為他留了一頭柔順俏麗新髮型，在籃球界可說是前所未見。 巴特勒不僅「變髮」，眼睛、鼻子及嘴

NBA／瓦賽爾5年1.46億美元提前續約 馬刺確立未來核心

作為2020年選秀梯隊，馬刺射手瓦賽爾（Devin Vassell）加入了同梯的「億元俱樂部」，和球團簽下5年1.46億美元的提前續約合約，等同於將他視為球隊未來重建之路的重要核心。 現年23歲

NBA／綠衫軍補強 哈勒戴組四星連線

在牽涉里拉德三方交易案中被公鹿隊送到拓荒者隊的哈勒戴，因球團著力培養年輕新秀的策略再度成為籌碼，被拓荒者交易到波士頓，輾...

NBA／美媒曝勇士滿意現有陣容 未參與哈勒戴交易討論

哈勒戴（Jrue Holiday）今天輾轉再度被交易回到東區，將和泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）籌組全新的「四

NBA／太陽傳壞消息！柯瑞妹夫半月板受傷歸期未定

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）的「妹夫」李（Damion Lee）休賽季和太陽達成協議，以2年530萬美元續約，第2年為球員選項。沒想到球季開打前傳出壞消息，他在訓練中右膝半月板受傷，歸

NBA／公鹿一年底薪合約簽佩恩 提升後場戰力深度

全城歡欣迎接里拉德（Damian Lillard）降臨的公鹿，依然沒有停下補強的腳步！根據消息，公鹿將會以一年底薪合約簽下佩恩，持續提升後場戰力深度。 現年29歲的佩恩（Cameron Payn

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。