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NBA／瓦賽爾5年1.46億美元提前續約 馬刺確立未來核心
作為2020年選秀梯隊，馬刺射手瓦賽爾（Devin Vassell）加入了同梯的「億元俱樂部」，和球團簽下5年1.46億美元的提前續約合約，等同於將他視為球隊未來重建之路的重要核心。
現年23歲的瓦賽爾是2020年新秀梯隊中第6位獲得提前續約的球員，前面5人分別是灰狼的愛德華（Anthony Edwards）、黃蜂的小鮑爾（LaMelo Ball）、溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、灰熊的貝恩（Desmond Bane）和活塞的史都華（Isaiah Stewart）。
當年以首輪第11順位加入馬刺的瓦賽爾，這3個賽季逐年都有大幅成長，儘管上季接受左膝關節鏡手術只出賽38場，但繳出平均18.5分3.9籃板3.6助攻1.1抄截的成績，三分球命中率為38.7%。特別是在接球後出手的外線命中率方面，可以排進聯盟前15名。
馬刺團隊薪資在全聯盟排名後段班，目前陣中破千萬美元年薪還包括強森（Keldon Johnson）、麥克德莫（Doug McDermott）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、葛拉罕（Devonte' Graham），其中麥克德莫是最後一年合約。
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