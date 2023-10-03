NBA／巴特勒俏麗新髮型震驚全球 臉部穿環還塗指甲油

2023-24賽季即將展開，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天出席媒體日震驚全世界，因為他留了一頭柔順俏麗新髮型，在籃球界可說是前所未見。

巴特勒不僅「變髮」，眼睛、鼻子及嘴唇都有穿洞，還塗上黑色指甲油。他在拍攝新賽季定妝照前，工作人員還幫他梳頭髮，隊友阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）不停狂笑，巴特勒卻一臉正經，形成極大反差。

Jimmy had Tyler shook and Bam in tears 😭 pic.twitter.com/VDx4Bz8wUr — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2023年10月2日

巴特勒去年媒體日就留過長髮，嚇到不少人，今年的髮型與過去「硬漢」形象完全相反，更讓球迷吃驚。他談到新髮型時說，「我現在非常激動，這是我現在的狀態，我喜歡這樣，這就是我最近的感受。」

針對巴特勒的新髮型，阿德巴約表示：「這不是真的，太搞笑了。」網友們則留言寫道，「你是真正的邁阿密傳奇」、「這可能是巴特勒最令人害怕的版本」、「看起來準備加入女子隊」、「今晚將是我愛上你的夜晚」、「巴特勒只關心媒體日和季後賽」。

Jimmy Butler takes the podium in style 😎#NBAMediaDay pic.twitter.com/XxfZyF9Tse — NBA (@NBA) October 2, 2023

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