NBA／巴特勒俏麗新髮型震驚全球 臉部穿環還塗指甲油

2023-24賽季即將展開,熱火隊「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)今天出席媒體日震驚全世界,因為他留了一頭柔順俏麗新髮型,在籃球界可說是前所未見。

巴特勒不僅「變髮」,眼睛、鼻子及嘴唇都有穿洞,還塗上黑色指甲油。他在拍攝新賽季定妝照前,工作人員還幫他梳頭髮,隊友阿德巴約(Bam Adebayo)和赫洛(Tyler Herro)不停狂笑,巴特勒卻一臉正經,形成極大反差。

Jimmy had Tyler shook and Bam in tears 😭

巴特勒去年媒體日就留過長髮,嚇到不少人,今年的髮型與過去「硬漢」形象完全相反,更讓球迷吃驚。他談到新髮型時說,「我現在非常激動,這是我現在的狀態,我喜歡這樣,這就是我最近的感受。」

針對巴特勒的新髮型,阿德巴約表示:「這不是真的,太搞笑了。」網友們則留言寫道,「你是真正的邁阿密傳奇」、「這可能是巴特勒最令人害怕的版本」、「看起來準備加入女子隊」、「今晚將是我愛上你的夜晚」、「巴特勒只關心媒體日和季後賽」。

Jimmy Butler's new look

Jimmy Butler with another classic #NBAMediaDay look 😂



(via @MiamiHEAT)