NBA／美媒曝勇士滿意現有陣容 未參與哈勒戴交易討論
哈勒戴（Jrue Holiday）今天輾轉再度被交易回到東區，將和泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）籌組全新的「四星連線」。
塞爾蒂克的積極補強，勢必帶給其他競爭的球隊更大壓力，特別是東區列強。事實上，早在拓荒者拋出不會留下哈勒戴的訊息時，聯盟多支具競爭力的勁旅就傳出有意爭取，這其中就包括勇士，甚至還有媒體提出可能的交易包裹。
不過根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）的報導，勇士並沒有參與到哈勒戴交易案的對話討論。他表示，勇士很堅定地相信，他們對於目前進入訓練營的大名單陣容感到非常滿意。
勇士日前才和32歲後衛麥葛魯德（Rodney McGruder）、37歲老將前鋒蓋伊（Rudy Gay）簽下訓練營合約，不過若要進入最後正選名單，仍需要看訓練營和熱身賽的表現。
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