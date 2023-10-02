NBA／太陽傳壞消息！柯瑞妹夫半月板受傷歸期未定
勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）的「妹夫」李（Damion Lee）休賽季和太陽達成協議，以2年530萬美元續約，第2年為球員選項。沒想到球季開打前傳出壞消息，他在訓練中右膝半月板受傷，歸期未定。
李去年離開勇士，轉隊太陽後受重用，出賽74場平均拿到8.2分3籃板1.3助攻，三分命中率高達44.5%。雖然他季後賽沒太多發揮，但在休息室與隊友關係不錯，太陽也選擇在今年夏天將他找回，不過據太陽記者蘭金（Duane Rankin）報導，李上周在球隊訓練場遭遇半月板傷勢。
太陽在完成艾頓（Deandre Ayton）交易案後，正式球員名單高達17人，據先前消息，溫萊特（Ish Wainright）和強森（Ish Wainright）可能被裁掉。如果太陽沒後續交易動作，李新賽季恐無法得到太多上場機會，因為還要和艾倫（Grayson Allen）、葛登（Eric Gordon）、古德溫（Jordan Goodwin）、奧柯吉（Josh Okogie）競爭。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言