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NBA／太陽傳壞消息！柯瑞妹夫半月板受傷歸期未定

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞「妹夫」李半月板受傷，歸期未定。 路透
柯瑞「妹夫」李半月板受傷，歸期未定。 路透

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）的「妹夫」李（Damion Lee）休賽季和太陽達成協議，以2年530萬美元續約，第2年為球員選項。沒想到球季開打前傳出壞消息，他在訓練中右膝半月板受傷，歸期未定。

李去年離開勇士，轉隊太陽後受重用，出賽74場平均拿到8.2分3籃板1.3助攻，三分命中率高達44.5%。雖然他季後賽沒太多發揮，但在休息室與隊友關係不錯，太陽也選擇在今年夏天將他找回，不過據太陽記者蘭金（Duane Rankin）報導，李上周在球隊訓練場遭遇半月板傷勢。

太陽在完成艾頓（Deandre Ayton）交易案後，正式球員名單高達17人，據先前消息，溫萊特（Ish Wainright）和強森（Ish Wainright）可能被裁掉。如果太陽沒後續交易動作，李新賽季恐無法得到太多上場機會，因為還要和艾倫（Grayson Allen）、葛登（Eric Gordon）、古德溫（Jordan Goodwin）、奧柯吉（Josh Okogie）競爭。

太陽

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