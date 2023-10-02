NBA／公鹿一年底薪合約簽佩恩 提升後場戰力深度
全城歡欣迎接里拉德（Damian Lillard）降臨的公鹿，依然沒有停下補強的腳步！根據消息，公鹿將會以一年底薪合約簽下佩恩，持續提升後場戰力深度。
現年29歲的佩恩（Cameron Payne）在2015年以首輪第14順位被雷霆選走，之後陸續待過公牛和太陽，並在今年休賽季被太陽送到聖安東尼奧；馬刺在9月將他裁掉，佩恩遂成為完全自由球員。
上季賽季，佩恩一共出賽48場，其中15場擔任先發，場均可以得到10.3分4.5助攻2.2籃板。在決定加入公鹿後，佩恩也在社群上發文寫道：「都來畏懼公鹿吧！」
目前公鹿陣中共有15位擁有保障合約的球員，以及3位雙向合約球員。這15人分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）、里拉德、B.洛培茲（Brook Lopez）、波提斯（Bobby Portis）、克勞德（Jae Crowder）、康納頓（Pat Connaughton）、畢斯利（Malik Beasley）、R.洛培茲（Robin Lopez）、佩恩、格林（AJ Green）、比徹姆（MarJon Beauchamp）、大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）、李文斯頓（Chris Livingston）、傑克森（Andre Jackson Jr.）。
另外3位雙向合約的球員則是：華盛頓（TyTy Washington）、摩爾（Omari Moore）、威金頓（Lindell Wigginton）。
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