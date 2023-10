NBA／拓荒者再度轉賣哈勒戴 綠衫軍「四星連線」震撼聯盟

拓荒者在和公鹿、太陽完成三方交易後,即傳出不會留下哈勒戴(Jrue Holiday),將會尋求再次交易,清出後場空間給陣中的年輕小將。而趕在訓練營開始之前,拓荒者迅速就達成目標。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的消息,拓荒者和塞爾蒂克達成交易協議,將哈勒戴送出,換來中鋒威廉斯(Robert Williams III)、後衛波格登(Malcolm Brogdon)以及來自勇士的2024年首輪選秀權(前4順位保護)、自己的2029年未保護首輪選秀權。

就在拓荒者傳出有意出清哈勒戴後,瞬間讓他成為交易市場的超級搶手貨,包括多支具競爭力的強權都有想要追逐,塞爾蒂克便是其中之一。而他們一開始提供的籌碼就有波格登和多個首輪選秀權,最後更是放進了防守型中鋒威廉斯,方能贏得這場爭奪戰。

The Celtics are trading Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 GSW 1st, 2029 unprotected BOS first to the Blazers, sources tell ESPN. https://t.co/gx53jyH1RG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2023

事實上先前報導曾傳出,拓荒者原本想要在交易中加上普里查德(Payton Pritchard),不過最終他並未出現在這筆交易內。

本季年薪達3686萬美元的哈勒戴,明年夏天握有球員選項,價值3940萬美元;波格登還剩兩年合約,總價為4500萬美元。至於威廉斯還有3年合約,總額約3700萬美元。

Final tally on Lillard trade: Portland gets Deandre Ayton, Robert Williams, Malcolm Brogdon, Toumani Camara, three first-round picks 2024 (Golden State, Top-4 protected), 2029 (Bucks and Celtics unprotected) and 2028 and 2030 Milwaukee pick swaps. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2023

拓荒者透過里拉德的交易案,除了清出兩張長約外,一共收進了艾頓(Deandre Ayton)、威廉斯、波格登等主力球員,還有3枚首輪選秀權和2個首輪互換權利。沃納羅斯基亦透露,波格登將不會在波特蘭待太久,預計很快又會被轉賣。

至於全力一搏的塞爾蒂克則是如願收下攻守兼備的冠軍後衛哈勒戴,他與泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)合組「3千萬年薪俱樂部」,可說是不讓公鹿專美於前,4大球星的合體將大大增添奪冠的本錢,也促使東區列強的競爭更為激烈。

Jrue Holiday

Derrick White

Jaylen Brown

Jayson Tatum

Kristaps Porzingis



Who is stopping this starting 5? pic.twitter.com/wC4p1YMjwS — StatMuse (@statmuse) October 1, 2023

