NBA／拓荒者再度轉賣哈勒戴 綠衫軍「四星連線」震撼聯盟

拓荒者在和公鹿、太陽完成三方交易後，即傳出不會留下哈勒戴（Jrue Holiday），將會尋求再次交易，清出後場空間給陣中的年輕小將。而趕在訓練營開始之前，拓荒者迅速就達成目標。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，拓荒者和塞爾蒂克達成交易協議，將哈勒戴送出，換來中鋒威廉斯（Robert Williams III）、後衛波格登（Malcolm Brogdon）以及來自勇士的2024年首輪選秀權（前4順位保護）、自己的2029年未保護首輪選秀權。

就在拓荒者傳出有意出清哈勒戴後，瞬間讓他成為交易市場的超級搶手貨，包括多支具競爭力的強權都有想要追逐，塞爾蒂克便是其中之一。而他們一開始提供的籌碼就有波格登和多個首輪選秀權，最後更是放進了防守型中鋒威廉斯，方能贏得這場爭奪戰。

The Celtics are trading Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 GSW 1st, 2029 unprotected BOS first to the Blazers, sources tell ESPN. https://t.co/gx53jyH1RG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2023

事實上先前報導曾傳出，拓荒者原本想要在交易中加上普里查德（Payton Pritchard），不過最終他並未出現在這筆交易內。

本季年薪達3686萬美元的哈勒戴，明年夏天握有球員選項，價值3940萬美元；波格登還剩兩年合約，總價為4500萬美元。至於威廉斯還有3年合約，總額約3700萬美元。

Final tally on Lillard trade: Portland gets Deandre Ayton, Robert Williams, Malcolm Brogdon, Toumani Camara, three first-round picks 2024 (Golden State, Top-4 protected), 2029 (Bucks and Celtics unprotected) and 2028 and 2030 Milwaukee pick swaps. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2023

拓荒者透過里拉德的交易案，除了清出兩張長約外，一共收進了艾頓（Deandre Ayton）、威廉斯、波格登等主力球員，還有3枚首輪選秀權和2個首輪互換權利。沃納羅斯基亦透露，波格登將不會在波特蘭待太久，預計很快又會被轉賣。

至於全力一搏的塞爾蒂克則是如願收下攻守兼備的冠軍後衛哈勒戴，他與泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）合組「3千萬年薪俱樂部」，可說是不讓公鹿專美於前，4大球星的合體將大大增添奪冠的本錢，也促使東區列強的競爭更為激烈。

Jrue Holiday

Derrick White

Jaylen Brown

Jayson Tatum

Kristaps Porzingis



Who is stopping this starting 5? pic.twitter.com/wC4p1YMjwS — StatMuse (@statmuse) October 1, 2023

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