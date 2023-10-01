NBA／「露鳥」遭聯盟禁賽4場 快艇雙向合約簽前馬刺小將
根據報導，聯盟日前宣佈將對前馬刺小將普里莫（Joshua Primo）祭出4場禁賽處分，之後傳出快艇將會以一份雙向合約簽下普里莫，這項處分也會在他加入球隊後執行。
普里莫因對前馬刺女心理治療師庫森（Hillary Cauthen）「露鳥」性騷擾多達9次，最後被球團直接釋出。這起事件因當事人不滿球團一開始的消極處理，憤而提出對馬刺和普里莫告訴，後續她和馬刺也達成和解。
成為無業遊民的普里莫接受了快艇顧問和高層的評估之後，球隊顯然願意再給他一次機會，而他也會持續接受相關治療。雖然只是雙向合約，普里莫可能大半時間都會在發展聯盟打球，但如果能夠把握機會，或許還可以爭取球團的信任。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！7金9銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運女籃差點輸泰國 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 劉致榮期待對決南韓姜白虎 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言