NBA／「露鳥」遭聯盟禁賽4場 快艇雙向合約簽前馬刺小將

根據報導，聯盟日前宣佈將對前馬刺小將普里莫（Joshua Primo）祭出4場禁賽處分，之後傳出快艇將會以一份雙向合約簽下普里莫，這項處分也會在他加入球隊後執行。

普里莫因對前馬刺女心理治療師庫森（Hillary Cauthen）「露鳥」性騷擾多達9次，最後被球團直接釋出。這起事件因當事人不滿球團一開始的消極處理，憤而提出對馬刺和普里莫告訴，後續她和馬刺也達成和解。

成為無業遊民的普里莫接受了快艇顧問和高層的評估之後，球隊顯然願意再給他一次機會，而他也會持續接受相關治療。雖然只是雙向合約，普里莫可能大半時間都會在發展聯盟打球，但如果能夠把握機會，或許還可以爭取球團的信任。

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