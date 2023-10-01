NBA／馬刺買斷「島主射手」合約 傳多支勁旅有意爭取

根據消息，馬刺已經買斷32歲射手布拉克（Reggie Bullock）的合約，他將成為完全自由球員，傳出好幾支具奪冠競爭力的球隊都有意網羅。

布拉克上季在獨行俠出賽78場，其中55場擔任先發，平均可以得到7.2分3.6籃板1.4助攻，每場砍進1.9顆三分球，三分命中率38.0%。自2013年以首輪第23順位被選進之後，布拉克陸續待過快艇、太陽、活塞、湖人、尼克、獨行俠等隊。

在休賽季的一筆牽涉獨行俠、馬刺、塞爾蒂克的三方交易中，布拉克被送到馬刺，獨行俠也藉此得到威廉斯（Grant Williams）。

布拉克為人樂道的除了他的三分外線，他還在貝里斯南部花費約200萬美元買下一座2公頃的白色沙灘小島，還將其命名為「布拉克島」，成為名符其實的島主。

他將這座島打造成一個度假勝地，除了建造一處約370坪的住宅，提供自己和家人居住所用，另外會再蓋8棟別墅作為出租之用；此外，布拉克還會建餐廳、酒吧、SPA中心、籃球場、游泳池等相關娛樂設施。等於提前為自己的退休生活做好準備。

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