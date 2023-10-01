NBA／傳葛里芬有意退休 綠衫軍持續遊說「再戰一年」
根據報導，昔日灌籃王葛里芬（Blake Griffin）目前正在為自己是否繼續下個賽季做選擇，儘管綠衫軍希望他可以回歸再打一年，但他傳出有意退休，結束14年NBA生涯。
現年34歲的葛里芬，上季出賽41場，有16場擔任先發，平均得到4.1分3.8籃板1.5助攻；今年休賽季，塞爾蒂克透過交易引進了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），不過考量其過去傷病史，加上霍福特（Al Horford）、威廉斯（Robert Williams III）兩位長人分別有年齡和傷病的問題，球團仍希望保有更多禁區資源。
籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在接受採訪時表示：「我跟葛里芬說，『我們希望你能回來，不過當威廉斯從傷病中復原後，你可能就沒辦法出賽了。』他拒絕了這項提議。」
史蒂文斯並沒有放棄，仍持續遊說葛里芬。「我們不想給你壓力。我知道你有小孩要養，我知道你也拒絕了提議，但我在尋覓其他人選之前，還想再聽聽你的想法，因為你是我們團隊裡面的最佳人選。」對於球團的開誠佈公，葛里芬顯然也有些被打動，有可能會重返球隊繼續征戰。
除了上述3位長人外，綠衫軍陣中還有柯內特（Luke Kornet），葛里芬如果續留不見得可以獲得太多上場時間，但只打個半季，塞爾蒂克也會希望多增加一些前場深度。
葛里芬是在2009年以狀元郎之姿加盟快艇，之後陸續效力過活塞、籃網和塞爾蒂克。生涯飽受傷病困擾的他，25歲之後的出勤率就每況愈下。總計6次入選明星賽，5次入選年度前三隊，得過最佳新秀和灌籃大賽冠軍。
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