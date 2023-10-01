NBA／格林扭傷左腳踝將缺席4至6週 勇士戰力蒙陰影
就在訓練營即將開啟、各隊備戰新賽季之際，勇士卻傳出一項負面消息，陣中內線核心格林（Draymond Green）因扭傷左腳踝，預計需要4到6週的休息時間。
報導指出，格林是在一場內部訓練比賽中不慎受傷，但並非是高位腳踝扭傷，因此缺席時間不會拉得太長，但即便如此，格林的缺席仍會影響到季初球隊的陣容完整性。
媒體預估，勇士可能會以柯瑞（Stephen Curry）、保羅（Chris Paul）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）和魯尼（Kevon Looney）作為先發組合，替補席上的庫明加（Jonathan Kuminga）有望得到更多上場時間。
格林提到自己是踩到庫明加的腳，導致扭傷情況。「老實說，我躲過了一劫。因為腳踝的狀況才讓我發現我原來有潛藏傷勢；否則就連核磁共振可能也查不出我有受傷的隱患。我的腳踝已經有消腫了。」
今年休賽季，格林才和勇士簽下4年1億美元的合約，最後一年握有球員選項。
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