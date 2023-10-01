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NBA／公鹿送出哈勒戴 反成搶手貨

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
拓荒者為求年輕化，預期將會送走哈勒戴。 路透社
拓荒者為求年輕化，預期將會送走哈勒戴。 路透社

公鹿隊在日前透過三方交易案換來明星後衛里拉德的同時，也將過去3年在陣中表現獲得肯定的主控哈勒戴當作交易籌碼送到拓荒者隊，不過在拓荒者無意將哈勒戴留在陣中的情況下，也讓他成為交易市場的搶手貨，甚至傳出有近10支球隊有意招攬他加盟，包括前東家76人隊與原本有意交易里拉德的熱火隊。

身為公鹿2021年的冠軍班底，今年也順利入選生涯第二次的全明星賽，不過哈勒戴在日前卻意外被當作里拉德的交易籌碼送出，引發部分公鹿球迷的反彈，就連哈勒戴的新東家拓荒者都一心只想走向重建之路，讓哈勒戴的處境變得相當尷尬，更有可能還沒披上拓荒者戰袍就被送走。

而目前也傳出將是公鹿東區冠軍潛在對手的塞爾蒂克隊、原本有意招攬里拉德的熱火、哈勒戴的前東家76人，加上西區的快艇隊，甚至是今年季後陣容已經大翻新的湖人隊都有意招攬哈勒戴入隊，不過對於遭到公鹿「真心換絕情」的哈勒戴來說，加盟東區球隊上演棒打老東家戲碼，將會是球迷最樂見的劇情。

根據美國媒體報導，哈勒戴的前東家76人有可能藉由此機會將燙手山芋哈登送走迎回哈勒戴，不過交易里拉德失敗的熱火也同樣相當積極爭取哈勒戴，而上賽季在東區冠軍賽鎩羽而歸的塞爾蒂克，陣中球員布朗與霍福特更與哈勒戴為同一個經紀人，也不排除透過人情攻勢招攬，希望哈勒戴成為他們衝擊冠軍的最後一塊拼圖。

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