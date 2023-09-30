NBA／中華民國國旗披風上身 魔獸喊話：太想念台灣了

日前去勇士試訓卻再次被「打槍」的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），雖然仍積極尋求在訓練營開始之前找到NBA新東家，但內心仍不忘台灣球迷。

霍華德今天就在IG上傳了自己身披中華民國國旗超人披風的漫畫圖像，以及他生涯效力各隊的海報圖像，還表示自己「真的太想念台灣了！」

魔獸霍華德秀知名插畫家「看光光」為他特別繪製的海報。

這兩幅漫畫肖像是由國內知名插畫家「看光光」所特別繪製，霍華德也在內文標記「看光光」的帳號，並寫道：「這些為我而畫的漫畫，真的太讓我想念台灣啦。如果你們認為我應該把這些圖案做成T恤給我在台灣的特別粉絲們，請留言。」

儘管霍華德已經不只一次喊話如果可以願意回台灣獻技，不過他上季所效力的雲豹隊已經與台灣啤酒英熊合併、成為「台啤雲豹」，同時也已經找來3名洋將；此外包括PLG和T1兩個職籃聯賽的球隊幾乎也補齊了外援戰將，「魔獸」想重返台灣職籃，至少現階段沒有相關網羅消息流出，他接下來的動向也成了一個疑問。

霍華德要贈送球迷漫畫肖像T。截自IG

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